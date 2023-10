Toyota rappelle un millier d’utilitaires électriques

Longtemps confidentielles en Europe, les ventes des utilitaires Toyota se sont envolées depuis que le géant japonais collabore avec Stellantis et propose désormais une gamme adaptée aux besoins des professionnels européens. Deux modèles composent l’offre de la marque nipponne, le Proace, clone des Citroën Jumpy et Peugeot Expert, et le Proace City, issu des Citroën Berlingo et Peugeot Partner.

Ces deux véhicules sont disponibles avec de multiples mécaniques. Mais, dans le cadre du rappel référencé CI23-010, seules les variantes électriques sont concernées. Sur ces camionnettes, un défaut de fonctionnement de la climatisation a été repéré. Le compresseur peut connaître une perte de courant. Le logiciel de diagnostic, repérant cette erreur, peut alors ordonner la coupure du moteur de la voiture, entraînant un important risque d’accident.

Les utilitaires touchés par ce problème ont été produits entre le 24 septembre 2020 et le 23 décembre 2022. En France, cela correspond à 1 032 Proace et Proace City actuellement en circulation. Toyota France contacte actuellement les propriétaires de ces véhicules afin que soit fixé, sans délai, un rendez-vous avec le réparateur agréé le plus proche. Celui-ci procédera à une mise à jour du logiciel de diagnostic, ce qui entraînera l’immobilisation du véhicule durant environ 40 minutes… mais ne réglera visiblement pas le problème originel concernant la climatisation.