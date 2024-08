Un beau début d’été pour le marché de l’occasion

Pour le quatrième mois consécutif, les ventes de véhicules d’occasion ont progressé en France. Ainsi, le mois dernier, le nombre de réimmatriculations s’est précisément établi à 509 685. Un bon chiffre puisque c’est la première fois, depuis le début de l’année 2024, que la barre du demi-million est franchie. À titre de comparaison, le mois de juillet 2023 s’était terminé avec 454 964 ventes. La hausse est donc de 12 % sur un an.

Les esprits chagrins rétorqueront que les niveaux d’avant Covid n’ont toujours pas été retrouvés. Il est vrai que, en juillet 2019, ce sont 574 670 autos qui avaient changé de mains. 2024 est donc toujours à 11,3 % au-dessous de ce niveau. Pourtant, comme le souligne Auto Scout24 dans son baromètre, le mois qui vient de se terminer peut être considéré comme un bon mois

Beaucoup d’indicateurs au vert

Ainsi, le prix des voitures d’occasion paraît se stabiliser. Auto Scout24 a enregistré une moyenne, le mois dernier, à 30 726 €, soit légèrement moins que juillet 2023 (30 842 €, soit -0,4 %). Par ailleurs, alors que le diesel reste majoritaire, ce type d’énergie continue à céder du terrain, avec une part de marché de 46,9 %, ce qui correspond à 11,2 points de perdus en un an ! Un terrain qu’investissent les modèles essence (quasiment 40 % du marché) et, surtout, les modèles électrifiés. Ainsi, hybrides et électriques représentent presque 13 % du marché, soit une hausse de 87,9 % sur 12 mois.

Côté constructeurs, Renault, Peugeot et Citroën demeurent les chouchous des acheteurs français. Mais, entre une offre plus nombreuse et, surtout, largement électrifiée ainsi qu’une réputation enviable, les labels asiatiques voient leur cote d’amour augmenter à vitesse grand V : + 17 % pour les japonaises et + 23,6 % pour les coréennes.

Relevons également l’excellente performance d’Opel sur le marché de l’électrique avec 17,9 % de parts de marché. Sur leur segment respectif, la Corsa et le Mokka cartonnent avec, respectivement, + 1 307,6 % et + 4 497,1 % !

Crédit photo : Dennis Elzinga