Un millier de Lucid Air déjà rappelés

La Lucid Air, c’est un peu l’Arlésienne. Dévoilée en 2016, cette imposante berline, qui mesure 4,97 m et offre des versions dont les puissances varient de 480 à 1 111 ch, n’a vu sa production démarrée que cinq ans plus tard. Et sa distribution sur le Vieux Continent, qui devait débuter cette année, semble avoir été, une fois de plus repoussée, l’Arabie saoudite ayant passé commande de 50 000 exemplaires (avec une option possible sur 50 000 supplémentaires).

Sans doute Lucid tient-il à parfaire son unique modèle avant de se lancer sur le marché réputé comme étant le plus difficile au monde. En effet, les premières exemplaires de l’Air semblent souffrir de certaines imperfections. L’une d’entre elles a attiré l’attention de la NHTSA, l’autorité fédérale de la sécurité routière.

Le faisceau de câbles qui alimente les écrans qui trônent au sommet de la planche de bord a, ainsi, mal été fixé sur les Air assemblées entre le 22 octobre 2021 et le 4 mai 2022. Au total, ce sont donc 1 117 véhicules qui doivent être contrôlés et modifiés.

Ce rappel, qui nécessite trois opérations distinctes, impose l’immobilisation de chaque véhicule durant presque neuf heures. Lucid l’identifie sous la référence interne NCR-22-01-0.