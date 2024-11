Un rappel sensible pour le Mercedes Sprinter

À l’image du marché des véhicules particuliers, celui de l’utilitaire se construit autour de quelques piliers que l’on retrouve chez la plupart des constructeurs : les fourgonnettes, les fourgons de taille moyenne et les grands fourgons. Mercedes respecte parfaitement cette hiérarchie avec ses Citan, Vito et Sprinter.

C’est ce dernier qui fait l’objet d’un rappel que la marque identifie sous les références 3190102 et VS3VERSAU. Une opération qui, visiblement, s’avère des plus sensibles puisque, hormis celles qui sont obligatoirement communiquées aux autorités européennes, il nous a été impossible d’obtenir des informations officielles.

Travaux sur la structure ?

Mercedes a donc fait savoir que, sur une partie des Sprinter assemblés en 2023, les points de soudure d’un renfort de l’un des montants B ne sont pas assez solides. En cas de choc, la ceinture de sécurité fixée sur ce montant (il s’agit de l’un de ceux qui se trouvent immédiatement après les portes avant) pourrait ne pas remplir efficacement sa mission.

Sont donc concernés les exemplaires fabriqués entre le 23 mai et le 11 juillet 2023 et correspondants aux séries 906AC35, 906BB35, 906BB50, KL3A4 et KL3A5, les variantes 4x4 des 3 premières étant inclus. Ce sont donc à la fois des déclinaisons thermiques et électriques (eSprinter) qui sont concernées.

D’après nos informations, un millier de véhicules pourraient être l’objet de ce rappel en France.