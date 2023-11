VinFast promet de payer ses clients en cas de panne mécanique

VinFast veut se positionner comme un constructeur automobile incontournable. Pour cela et malgré quelques vents contraires, la nouvelle marque de voitures électriques vietnamienne n’hésite pas à s’engager lourdement en matière de service après-vente et de garanties pour ses clients. Sur notre marché (et partout ailleurs dans le monde), les véhicules livrés aux clients seront ainsi garantis sur une période de 10 ans et 200 000 kilomètres. Et d’après les journalistes d’Automotive News, le constructeur prépare un autre argument choc pour convaincre les clients de lui faire confiance aux Etats-Unis : un dédommagement pécuniaire en cas de panne.

Le principe est assez simple : VinFast donnerait directement de l’argent aux clients en cas de panne mécanique touchant leur auto : 100 dollars (environ 91€) pour une panne mineure, 300 dollars (274€) pour une panne plus sérieuse rendant le véhicule impossible à utiliser mais aussi 100 dollars supplémentaires pour chaque journée passée par la voiture au garage après les trois premiers jours. Un sacré niveau d’engagement pour un constructeur automobile qui réalise actuellement des pertes financières abyssales !

Le VF8 arrive enfin chez nous

Rappelons que le premier modèle de VinFast, le VF8, devait débuter ses livraisons sur notre marché à la fin de l’année 2023 aux dernières nouvelles. Avec un prix de base fixé à 50 990€ et cette fameuse garantie 10 ans (avec un kilométrage illimité pour les batteries). Pour l’instant, on ignore si ce projet de dédommagement des clients en cas de panne doit également concerner notre marché.