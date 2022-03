Volkswagen organise un rappel pour un problème de pneus

Par rapport à leurs homologues destinés à être installés sur des véhicules particuliers, les pneus "pour utilitaires" présentent des flancs plus rigides, censés leur donner une plus grande résistance à la charge. Le propre d’une camionnette est, en effet, de très souvent rouler chargé. Volkswagen Utilitaires vient pourtant d’annoncer que l’une des références fournies par Continental ne satisfaisait pas à cette exigence.

Il a, en effet, été constaté que, soumis à de fortes masses, les pneumatiques ContiEco Contact 5 du type 235/55 R17 103 H pouvaient soudainement perdre une importante quantité d’air. Ces gommes ont été installées sur les Transporter et dérivés, vendus sous les références T6 et T6.1, assemblés entre le 15 février 2016 et le 15 mars 2021.

Volkswagen Utilitaires ne donne pas d’indication sur le nombre de modèles potentiellement concernés par ce problème. Il est, en effet, fort probable qu’une majorité des véhicules ayant reçu ce type de pneu en usine roule depuis avec d’autres références.

Doivent être contrôlés en atelier, les Transporter homologués sous les type CE e1*2001/116*0220*, e7*2007/46*0130 et e1*2001/116*0289. Tous les possesseurs de ces exemplaires seront contactés directement par l’importateur français, dans le cadre du rappel 44R9.