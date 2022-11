12 000 Mercedes passent par la case rappel

Dans la grande famille des utilitaires Mercedes, les Vito et Viano jouent un rôle central. Ses concurrents de Renault Trafic et Volkswagen Transporter se déclinent, en effet, en de multiples versions, allant du fourgon tôlé le plus simple au véhicule de loisirs luxueux. Cette palette leur permet de s’écouler à plusieurs milliers d’exemplaires dans notre pays, chaque année.

En conséquence, une opération de rappel concernant ces modèles touche forcément un nombre important d’exemplaires. Surtout, comme c’est le cas ici, plusieurs années de production sont impactées. Ainsi, l’opération que Mercedes identifie sous deux références, NC2DABTKW3 et 9192159, s’applique aux Vito et Viano type 639 assemblés entre 2010 et 2014, et homologués sous les types CE (voir case K de la carte grise) e1*2007/46*0457* suivi de 01 ou de 04, e1*2007/46*458* suivi de 00 ou 07 et e1*2007/46*0459 suivi de 00 ou 04.

Au total, ce sont donc 12 097 véhicules qui sont rappelés afin de procéder au remplacement de l’airbag conducteur. En effet, le générateur de gaz du coussin gonflable s’avère, avec les années, être sensible aux fortes chaleurs et à l’exposition aux moisissures. Deux éléments qui peuvent empêcher son bon fonctionnement en cas de choc, et éventuellement entraîner la projection de débris métalliques dans l’habitacle. Le remplacement de cet airbag nécessite l’immobilisation de chaque Vito et Viano durant moins d’une demi-heure.