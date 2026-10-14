Kia a décidé de tirer un trait sur la Ceed et de remplacer cette offre par la nouvelle Kia K4, un modèle produit au Mexique et commercialisé depuis quelque temps chez la plupart de nos voisins européens. La K4 est donc une grande berline de 4,44 m de long, des dimensions proches de celles de l’EV4, son équivalent 100 % électrique.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

La coréenne, attendue à la fin de l’année, se positionne parmi les grandes de la catégorie des compactes. À titre de comparaison, une Peugeot 308 mesure 4,37 m. La coréenne arbore les codes stylistiques de la marque, comme les signatures lumineuses ou les facettes sur les portes latérales et, plus globalement, ce design un peu strict. On note par ailleurs que Kia a dissimulé la poignée arrière pour donner une impression de break de chasse, surtout de profil.

Sans être particulièrement original, le traitement de l’habitacle se révèle qualitatif et surtout spacieux, avec un espace aux places arrière généreux et un coffre bien dimensionné pour une petite famille (438 litres). On note la présence d’une grande dalle numérique accueillant un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces, un écran tactile de taille identique et un petit écran de 5,3 pouces situé entre les deux, dédié aux commandes de la climatisation. La connectivité sera bien sûr au rendez-vous, avec notamment Apple CarPlay. Kia conservé un bon vieux levier de vitesses à l’ancienne pour commander la boîte automatique mais rassurez vous les versions Françaises disposeront d'un sélecteur rotatif comme sur l'actuel Niro.

En France, la Kia K4 sera proposée exclusivement équipée de motorisations hybrides. Il y aura de l’hybride léger 48 V avec le 1.0 T-GDI de 115 ch, disponible en boîte manuelle ou automatique, et de l’hybride simple, puisque la berline reçoit la nouvelle motorisation du Seltos, à savoir un 4-cylindres 1.6 GDI de 154 ch. Elle se place ainsi en plein cœur du segment aux côtés des Toyota Corolla 1.8 de 140 ch, Honda Civic et de la nouvelle Golf hybride.