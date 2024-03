Au tour de DS Automobiles de rappeler des hybrides rechargeables

Au fur et à mesure des semaines, les marques ex-PSA du géant Stellantis poursuivent leurs opérations de correction des défauts de leurs hybrides rechargeables. Aujourd’hui, nous nous intéressons au rappel que DS Automobiles a rendu public sous la référence JUQ. Comme ce fut déjà le cas pour d’autres labels du groupe, il s’agit de contrôler, et de remplacer si nécessaire, le câble de chargement.

Sont concernés par cette opération les DS 4 et DS 7 E-Tense assemblés entre le 17 février et le 4 mai 2023. Dans l’Hexagone, ce sont donc 806 possesseurs de la berline compacte et 951 propriétaires du SUV qui ont ou vont très prochainement être contactés par le constructeur. Ce dernier précise que les autos touchées sont identifiables à leurs types CE. Ceux-ci débutent par e2*2007/46*0628* suivis de 22, 24 ou 25 concernant la Ds 4, et e2*2007/46*0601* suivis de 23, 24 ou 25 s’agissant du Ds 7.

Rappelons que le problème de ce câble provient d’un capteur défectueux qui pourrait entraîner une surchauffe. Les autorités européennes indiquent, par ailleurs, qu’un incendie du véhicule n’est pas à exclure.

L’immobilisation des véhicules par le concessionnaire sera des plus courtes puisqu’elle n’excédera pas 5 à 10 minutes.