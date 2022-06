Essai - DS 4 BlueHDi 130 (2022) : que vaut la version diesel ?

EN BREF Compacte premium Unique motorisation diesel À partir de 32 100 €

Initialement lancée en 2011 sous la marque Citroën, c'est seulement à compter de son restylage en 2015 que la première génération de DS 4 a porté les couleurs de DS Automobiles, la firme haut de gamme française du groupe Stellantis. La seconde génération, lancée l'an dernier, fait table rase du passé et revient avec un tout nouvel opus, plus moderne et technologique que jamais.

On retrouve sur cette version le style plutôt ostentatoire de la DS 4, futuriste et taillé à la serpe, mais qui a pour avantage de se démarquer de la concurrence. De plus, notre modèle d'essai est une version "Cross", qui offre les avantages stylistiques d'un SUV sans les inconvénients : en effet, on y retrouve des protections en plastique noir en partie basse de la carrosserie, ainsi que des sabots façon aluminium sur les boucliers avant et arrière, sans oublier de discrètes barres de toit affleurantes, peintes en noir. Ce typage spécifique n'est pas accompagné d'une garde au sol surélevée par rapport à la version standard de la DS 4 : nous conservons donc la tenue de route et les avantages de la DS 4 "normale", tout en bénéficiant d'un look de baroudeur qui plaira aux amateurs du genre.

Mais intéressons-nous aujourd'hui à l'unique offre diesel : un quatre cylindres BlueHDi de 1,5 litres, couplé à une boîte automatique EAT8 à huit rapports, qui offre une puissance maximale de 130 chevaux et un couple de 300 Nm disponibles dès 1 750 tr/min. Sur le papier, sa consommation est de 4,8 à 4,9 litres/100 km selon le cycle combiné WLTP, soit des émissions de 126 à 130 g de CO2/km, entraînant un malus écologique allant de 0 à 100 € en 2022, selon les versions.

Un intérieur raffiné et technologique

À bord, la DS 4 dispose d'un habitacle soigné et épuré, avec une belle qualité de finition et des matériaux flatteurs, comme le cuir ou les inserts en bois véritable : notre modèle d'essai est la version "Cross Rivoli" la plus haut de gamme, équipée d'un intérieur cuir optionnel (+ 2 550 €) associant des sièges clairs "Gris Galet" à une planche de bord "Brun Criollo", pour un mariage des plus élégants.

Au poste de conduite, la technologie est omniprésente, avec un combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces, qui s'avère un peu petit par rapport à la concurrence, mais qui est complété par un grand affichage tête haute détaillé. Au centre, on retrouve un grand écran tactile de 10 pouces complet et réactif, mais qui souffre d'une ergonomie un peu difficile : il vous faudra un peu de temps pour vous y habituer avant de maîtriser toutes ses subtilités, d'autant plus que les commandes de climatisation y ont été dématérialisées. Enfin, la console centrale accueille un petit écran baptisé "DS Smart Touch", qui est une commande tactile permettant d'accéder à des raccourcis personnalisables, ou d'utiliser la reconnaissance gestuelle et d'écriture.

Pour le reste, on retrouve un coffre de 430 litres, pouvant passer à 1 240 litres une fois la banquette rabattue, mais qui souffre d'un seuil de chargement un peu haut. L'habitabilité est généreuse à l'avant, avec des sièges "à haute densité", massants, chauffants et ventilés, qui savent soigner le confort des occupants. Elle est un peu plus juste à l'arrière, avec un espace aux jambes se situant dans la moyenne de la catégorie.

Onctuosité et sérénité sur la route

Techniquement, et tout comme sa cousine la Peugeot 308, la nouvelle DS 4 repose sur la traditionnelle plateforme EMP2 du groupe PSA (devenu depuis Stellantis), dans sa dernière mouture "V3" revue en profondeur pour optimiser son poids tout en pouvant accueillir les motorisations hybrides et électriques du groupe, sans pour autant rogner sur l'espace à bord.

Notre version à l'essai aujourd'hui reste quant à elle fidèle au quatre cylindres diesel du groupe, de nature plutôt bruyante : on appréciera la bonne insonorisation de la voiture, qui permet de ne pas trop en souffrir à bord, et qui filtre aussi bien les vibrations du moteur que les bruits de roulement et d'air. Sa puissance de 130 chevaux n'a en outre aucun mal à mouvoir la 1,4 tonne de l'ensemble, même si les performances ne sont pas foudroyantes, avec un 0 à 100 km/h effectué en 10,9 secondes. Les reprises restent toutefois correctes, grâce au couple de 300 Nm disponible dès les plus bas régimes : de quoi assurer des dépassements en toute sécurité.

La boîte automatique égrène ses huit rapports en toute douceur et discrétion, et reste réactive lorsqu'il le faut. Plus confortable que dynamique, la DS 4 ne souffre toutefois d'aucun grief quant à son comportement routier : les routes sinueuses s'enchaînent avec beaucoup d'assurance, la tenue de cap est toujours au rendez-vous, tandis que les mouvements de caisse sont contenus. Côté consommation, nous avons relevé une moyenne de 6,1 litres/100 km lors de notre parcours d'essai.