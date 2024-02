Plus de 3 000 hybrides rechargeables Peugeot rappelées

Il y a encore quelques mois, les hybrides rechargeables de la marque de Sochaux semblaient d’une fiabilité largement supérieure à celles de leurs cousins PureTech et BlueHDi. Mais, depuis, plusieurs rappels se sont enchaînés. Néanmoins, alors que, jusqu’alors, ces autos devaient repasser en atelier pour des soucis importants liés à la batterie, l’opération que Peugeot référence MGY semble beaucoup moins contraignante.

Elle concerne, en effet, le câble de recharge de plusieurs milliers de 308 type P5, 408, 3008 type P84 et 508 type R8 circulant en France. C’est-à-dire, les générations de ces modèles toujours disponibles à la vente. Ces véhicules ont été assemblés entre les 17 février et 3 mai 2023. La marque indique que, sur le marché hexagonal, cela représente, précisément, 3 314 autos. Même si Peugeot n’entre pas dans les détails concernant ce défaut, les autorités européennes précisent que la fonction de sécurité de ce câble peut être défaillante et ne plus remplir son rôle en cas de surchauffe.

Les propriétaires de ces Peugeot, prévenus directement par un courrier envoyé par le constructeur, n’auront qu’à se présenter auprès de leur concessionnaire afin que celui-ci leur remettre un nouveau câble.