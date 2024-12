Audi rappelle ses Q8 e-tron afin d’éliminer le risque d’une fuite

Dévoilé lors de l’édition 2018 du Mondial de l’automobile de Paris, l’Audi e-tron a, à ce jour, trouvé plus de 200 000 clients à travers le monde. Premier modèle Audi de série spécifiquement consacrée à la traction 100 % électrique, il n’a pourtant pas connu une carrière aussi flamboyante qu’espérée.

Après 4 années de carrière, l’e-tron repasse sur la table à dessin et profite d’un restylage bien mérité. Plutôt discrètes sur le plan esthétique, les retouches sont plus flagrantes en matière de technologie avec, notamment, une progression notable de l’autonomie. Au passage, le service marketing décide de le rebaptiser afin de mieux l’intégrer à la gamme. L’e-tron devient ainsi Q8 e-tron et se décline toujours en deux variantes de carrosserie : SUV et SUV Coupé, nommé Sportback.

Quand le mieux est l’ennemi du bien

Ce Q8 E-tron fait aujourd’hui l’objet d’un rappel, que le constructeur identifie sous le code 47DE et qui vise la production comprise entre le 3 mai 2023 et le 15 mars 2024. À ce jour, la filiale française de la marque n’a pas indiqué précisément le nombre d’exemplaires qui étaient ainsi concernés dans notre pays, mais celui-ci pourrait être proche du millier.

Il s’agit ici de régler un problème lié aux conduites du système de freinage. Dans certains cas, lors de l’assemblage de l’auto, il est possible que celles-ci aient été trop serrées. Avec le temps, ces fixations peuvent céder, ce qui conduirait à une fuite du liquide de freinage. Outre la pollution engendrée par cette dernière, les capacités de ralentissement du véhicule seraient ainsi largement diminuées, multipliant très fortement le risque d’accident.

Lors de l’examen des conduites, s’il s’avère que ce problème de vissage est présent, l’ensemble sera remplacé. Selon les cas, l’immobilisation de la voiture ira donc de 1 à 4 heures.