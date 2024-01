Prise en mains  - Audi Q8 e-tron Edition Dakar : pas que pour Neuilly

On aurait trop vite fait de balayer d’un revers de main méprisant ce Q8 e-tron à l’habillage très explicite. D’ailleurs, pour être honnête, il est très possible que si je l’avais vu dans une banlieue chic sans l’avoir essayé, je me serais frappé le front avec un mélange d’incrédulité et de désarroi. Il faut dire qu’à force de voir les SUV devenir de moins en moins « tout-terrain » et de plus en plus… inutiles, on en avait totalement oublié que ces véhicules étaient, à la base, destinés à autre chose qu’à encombrer nos cités et brûler de déraisonnables quantités d’énergie sur nos autoroutes.

Même Porsche semble l’avoir oublié, au point d’avoir présenté une version « Dakar » de sa 911, tout en nous faisant essayer son nouveau Cayenne Turbo Hybrid sur circuit. On marche sur la tête ! C’est pourtant bien Porsche qui avait créé un premier Cayenne capable d’humilier un Defender dans le désert. Et pour rester dans la même famille, c’est Volkswagen qui avait au catalogue un Touareg qu’une célébrissime émission anglaise avait mis à l’épreuve en lui faisant faire… du débardage.

Tout cela pour dire que quand Audi sort une version « baroudeuse » de son Q8 E-tron, on décide d’être curieux plutôt que dubitatif… et on file à Oman – pays voisin de l’Arabie saoudite où le départ du Dakar va être donné – pour l’essayer en avant-première !

Pas que pour les rues du 16e

Du côté des moteurs, rien ne change par rapport au Q8 55 e-tron : on en a toujours un par essieu, ils cumulent 664 Nm et 480 chevaux, et permettent au gros Audi d’enrhumer à peu près tout ce qui bouge, dans un silence de cathédrale. La batterie retenue est celle de 114 kWh (106 kWh net) mais bien sûr, les modifications esthétiques et techniques de ce « Dakar » ont un impact sur la consommation et donc l’autonomie.

Audi n’a pas encore révélé de chiffres à ce sujet, étant entendu que cet essai en avant-première a eu lieu au volant d’un prototype. Disons qu’on estime l’autonomie WLTP à 450 km, tout en sachant que la réalité de ce modèle a toujours été assez loin de la réalité. Précisions aussi que nous avons essayé un exemplaire adoptant le look des 99 unités de l’édition limitée « RS Q e-tron Dakar » (le nom du bolide participant au raid annuel) incluant des autocollants extérieurs et une numérotation de 1 à 99. Voilà pour les collectionneurs.

Mais les autres auront droit à tout le reste, à commencer par une calandre de la même couleur que le reste de la carrosserie, un porte-bagages de toit supportant une roue de secours et un sac Audi, des voies élargies, une hauteur de caisse augmentée de 65 mm et des pneus all-terrain 18 pouces. Ces gros souliers ne sont pas aussi extrêmes que des BF Goodrich, car Audi a voulu préserver des qualités routières décentes à son Q8 Dakar. Et de fait les General Grabber AT3 retenus représentent à nos yeux un excellent compromis. Par exemple, à 100 km/h, la distance de freinage passe certes de 35 mètres avec des pneus de route à 43 mètres avec les Grabber. Mais il faudrait encore 7 mètres de plus avec des BF. Un juste milieu, donc, et on verra plus loin qu’en conditions tout-terrain ce choix est totalement cohérent.

Les clients pourront toutefois choisir de chausser des pneus normaux, puisqu’un train complet de gommes routières est également fourni à l’achat. Mais quel serait l’intérêt de choisir cette version alors !? Ah oui, j’oubliais : la frime ! Car oui, cette version Dakar du Q8 e-tron a vraiment de la gueule, et est parfaite pour les aventuriers du 16e arrondissement de Paris. Mais même eux devraient garder les pneus tout-terrain d’origine, car ils participent grandement au look très réussi de cette série spéciale.

En passant à l’intérieur, ne vous attendez pas à une révolution par rapport au Q8 e-tron de papa. Tout juste trouverez-vous des tapis de sol en plastique très résistant, quelques images spécifiques (en mode « baroudeur ») lorsque vous allumez l’écran central, et c’est aussi sur l’écran qu’on affichera au besoin un équipement spécifique à la version : un inclinomètre. Outil précieux qui vous évitera de partir en tonneau lors de vos séances de gros franchissements. Délicate attention, même si sur notre proto, l’appareil ne fonctionnait pas encore.

SUV, électrique et… fun !?

Autant vous prévenir dès le début de ce chapitre consacré à l’essai proprement dit de l’engin : nous n’avons pas réalisé un essai classique sur routes mais uniquement en hors-piste. Après tout, on sait comment roule un Q8 e-tron normal, et il y a juste fort à parier que ce « Dakar » se comporte à peu près de la même manière, aux différences près que peuvent créer les pneus M+S et le porte-bagages bien garni.

Il doit forcément aussi moins bien tenir la route, du fait de sa hauteur de caisse augmentée. Dans quelle mesure ? Nous le découvrirons prochainement en Europe mais si vous voulez déjà notre avis, c’est très probablement loin d’être une catastrophe. Car à grands coups d’astuces électroniques, les voitures modernes tiennent aujourd’hui tellement bien la route que perdre quelques petits km/h de vitesse de passage en virage n’a absolument aucune espèce d’importance. Ce serait même plutôt une bonne chose, car avec une voiture plus haute et des pneus moins adaptés à l’asphalte, vous ressentirez plus vite les limites de la voiture. Ce qui est d’abord plus amusant, et accessoirement plus sûr, puisqu’il sera plus facile de réagir au moment où la voiture décrochera.

Bref, venons-en à l’essai, dans le magnifique désert d’Oman, de ce que les détracteurs des SUV et des voitures électriques ont l’habitude de surnommer un « pachyderme ». Il est vrai que quand une auto dépasse largement les 2 tonnes, il devient difficile de justifier son côté écolo. Mais bon, l’Europe a choisi cette voie et personne n’y peut rien… pour le moment.

Pourtant, même si votre serviteur fait partie des journalistes les plus énervés contre ces décisions dramatiques, figurez-vous que ceci fut peut-être mon essai le plus fun depuis quelques années. Le précédent, c’était l’Audi RS Q3, sur un lac gelé. Quoi, comparer un Q8 électrique à une RS et son légendaire 5 cylindres ? Admettons, la comparaison a de quoi surprendre. Mais que les plus acharnés se calment : nous avons juste dit que l’essai était amusant. Et on ne va pas noircir volontairement un tableau et déclarer que cette auto est déplorable juste pour ne pas froisser quelques extrémistes anti-électriques.

Car le fait est que dès les premiers virages, on sent qu’il se passe « quelque chose ». Sur les pistes de sable bien tassé comme dans les parties plus meubles, la « Dakar » est incroyablement joueuse, acceptant de se placer exactement où on veut, quand on veut, comme on veut. Dans ces conditions, on oublie complètement le poids de l’engin et on virevolte avec lui comme avec une voiture de rallye. Sans doute est-ce en partie un effet des batteries, lourdes mais situées très bas, et offrant donc un centre de gravité rassurant.

C’est aussi, sûrement, l’effet du travail des ingénieurs d’Audi, qui ont développé un mode « off-road » qui permet, lorsqu’on désactive l’ESP, de jouer avec les transferts de masse et de se payer une franche partie de rigolade, avec des dérives et des drifts absolument réjouissants ! C’est bien simple, à un moment du parcours, nous nous sommes vraiment crus sur un lac gelé suédois au volant d’une RS ! Avec des accélérations forcément impressionnantes vu le couple et la puissance de ce gros bidule.

OK, mais le son, me direz-vous. Et bien en fait… on n’y pense pas quand on est dans le désert. D’abord parce que les caillasses et autres font tellement de bruit en tapant le châssis qu’on ne se rend pas compte qu’on n’a pas d’échappement. Ensuite parce que dans les moments plus calmes, rouler en silence dans un environnement aussi beau et préservé, c’est plutôt positif. Le son du 5 cylindres ne m’a en tout cas manqué à aucun moment.

Vrai franchisseur ?

Outre les parties rapides où on pouvait s’en donner à cœur joie en mettant ce gros SUV dans tous les sens, nous avons aussi passé quelques zones de franchissement, où le Q8 e-tron Dakar a montré qu’il s’en sort honorablement. Je ne pense pas qu’il puisse passer partout comme un Wrangler, mais avec sa suspension pneumatique et son couple parfaitement réparti entre les quatre roues, il fait mieux que se défendre. Les bordures des grands boulevards n’ont qu’à bien se tenir !

Enfin, le prix de 120 000 euros annoncé en Allemagne (130 000 € pour la 99 Limited) ne semble pas trop surfait vu l’exclusivité du modèle. Reste peut-être à prévoir un petit budget pour un autocollant « ceci est une voiture électrique », histoire d’éviter de se faire crever les pneus par les justiciers écologistes, pour qui le look de cette auto risque de constituer une insulte à leur vision du monde.

En conclusion, non seulement Audi présente un véhicule unique en son genre et parfaitement cohérent, mais en plus il se révèle extrêmement amusant à piloter en hors-piste.

C’est la meilleure nouvelle du jour : oui, un gros SUV électrique peut se révéler fun !