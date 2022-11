Avant/après : tout savoir sur le restylage de la BMW Série 3 E90

À l'automne 2005, la berline Série 3 E46 cède la place à une nouvelle génération : la E90. Elle sera déclinée, au fur et à mesure de la disparition des variantes de carrosserie de la E46, en break Touring E91 (septembre 2005), coupé E92 (septembre 2006) et coupé/cabriolet E93 (septembre 2006 également). Oui, pour la première fois, chaque variante a son propre "code".

Au lancement, cette cinquième génération de Série 3 dispose d'un 4 cylindres 2.0 de 150 ch, d'un 6 cylindres en ligne 2.5 de 218 ch et d'un 6 en ligne 3.0 de 258 ch en essence. En diesel, seul un 2.0 d de 163 ch 4 cylindres officie.

En janvier 2006 sont introduits les 318i 129 ch, 318d 122 ch et 330d 231 ch. En mars 2007, ce sont les 325d 197 ch et 335d 286 ch qui arrivent, et les coupé et cabriolet adoptent les moteurs plus puissants 320i 170 ch, 330i 272 ch et 335i 306 ch en essence, 320d 177 ch en diesel. En septembre 2007, le 318i passe à 143 ch, le 318d à 143 ch aussi, et la berline adopte les moteurs plus puissants des coupés et cabriolet.

En mars 2008, le petit essence 316i 122 ch apparaît, avec à l'opposé de la gamme la M3 V8 4.0 420 ch.

En septembre 2008, le restylage

Puis, en septembre 2008, c'est l'heure du restylage, qui nous intéresse ici. Comment dès lors reconnaître cette Série 3 "LCI" (pour "Life cycle improvement", amélioration en cycle de vie). Les modifications sont en effet assez ténues, mais suffisantes pour répondre aux critiques émises sur l'auto, et pour moderniser subtilement la ligne, sur la berline comme sur le Touring.

Ainsi, la face avant est revue en modifiant le dessin des boucliers, et en agrandissant les haricots de calandre, qui mordent désormais sur le capot vers le haut. Le capot est également plus nervuré, avec deux nouvelles pliures en son centre.

À l'arrière, le bouclier est légèrement revu, tandis que les feux adoptent un décroché, entre les ailes et la malle de coffre. Les clients trouvaient en effet qu'ils avaient un aspect trop "monobloc" et massif. Ils adoptent aussi la technologie LED.

Les bas de caisse sont également redessinés, et les rétroviseurs agrandis.

Dans l'habitacle, c'est la qualité des matériaux et des assemblages qui est revue, ainsi que l'instrumentation. La molette de contrôle du système multimédia i-Drive est également revue, avec des touches d'accès direct à certaines fonctions comme la navigation, la radio ou le téléphone.

Côté technique, les voies ont été élargies, et certains moteurs revisités. Ainsi, le diesel 330d passe à 245 ch dès septembre 2008. Ainsi, si votre carte grise mentionne 170 kW de puissance, vous avez un modèle non restylé, et si elle mentionne 180 kW, vous avez le modèle restylé 245 ch. En septembre 2009, apparition d'un petit diesel 316d de 115 ch.

En mars 2010, ce sont les coupés et cabriolets qui sont restylés, sur le même principe que la berline (boucliers, calandre, capot, feux arrière, rétroviseurs, garnissages). Et le 320d passe à 184 ch tandis que le 325d passe à 204 ch.

Puis, plus aucun changement jusqu'à la fin de commercialisation, au printemps 2012

Le restylage en images

Afin de visualiser les changements, voici les différences en images. Vous trouverez toujours la "phase 1" à gauche (ou en haut sur mobile), et la "phase 2" à droite (en bas sur mobile).

Le restylage de la berline 4 portes E90

Le restylage du break Touring E91

Dans l'habitacle, les modifications sont les mêmes que pour la berline (voir ci-dessus, du coup).

Le restylage du coupé E92

Le restylage du coupé/cabriolet E93