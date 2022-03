Avant/après : tout savoir sur le restylage de la Ford Fiesta 5

La cinquième génération de Fiesta a eu une carrière relativement longue, pour une voiture moderne. Commercialisée à partir du dernier trimestre 2008, sa carrière va durer jusqu'en 2017. Presque 9 ans, c'est beaucoup pour une citadine polyvalente, dont les modèles se renouvellent en général tous les 7 ans. Mais Ford a fait durer son modèle à succès.

Il a bien fallu, durant cette période, redonner de l'attrait à la Fiesta. Pour cela, le constructeur américain a procédé à un restylage, qui a été présenté au Mondial de Paris, en septembre 2012. Les premiers modèles restylés ont été livrés en tout début d'année 2013 aux clients.

Et vous le verrez, ce restylage n'a pas été fait à la mode Volkswagen ou Audi. Il a été conséquent, avec même l'adoption de tous nouveaux moteurs.

Mais revenons brièvement sur l'historique de cette auto.

Lorsqu'elle arrive sur le marché, au mois d'octobre 2008, elle propose une carrosserie 3 portes et une 5 portes. Son style est bien plus moderne que la précédente génération. Elle est plus longue (3,95 m contre 3,92 m) et plus large (1,72 m contre 1,69 m), et surtout, ses lignes sont affinées, effilées, à l'image de ses optiques avant. Elle est indéniablement plus réussie que la 4e génération.

Au lancement, les moteurs essence sont un 1.25 de 60 ch ou 82 ch, , un 1.4 de 96 ch disponible en BVM ou BVA, et un 1.6 Ti-VCT de 120 ch. En diesel, elle reprend des mécaniques PSA : un 1.4 TDCi de 68 ch et un 1.6 TDCi de 90 ch.

En mars 2010, le 1.6 TDCi passe à 95 ch. En mars 2011, c'est le 1.4 TDCi qui passe à 70 ch.

En juillet 2011, apparaît un 1.6 essence de 135 ch. Et en janvier 2012, c'est une version moins polluante du 1.6 TDCi 95, dite "Econetic" qui apparaît.

En novembre 2012, c'est le (gros) restylage

Après presque 4 ans de carrière, Ford décide de relancer la Fiesta en lui offrant ce que l'on peut sans crainte qualifier de gros restylage, du moins à l'extérieur. Toute la façade avant est revue : optiques, capot, bouclier, calandre. À l'arrière c'est moins spectaculaire puisque seuls les feux sont redessinés à l'intérieur. Ce faisant, la Fiesta adopte la nouvelle identité de la marque, à base de calandre trapézoïdale, que l'on a souvent comparée à la calandre typique des Aston Martin.

Avec le restylage, les moteurs sont revus en profondeur. Le 1.25 reste en place en 60 et 82 ch. Mais on voit apparaître un 1.0 de 80. Sa version turbo EcoBoost développe 100 ou 125 ch. On trouve un 1.6 105 en boîte à double embrayage Powershift, et un 1.6 EcoBoost 182 ch pour la version ST.

En diesel, on voit apparaître un 1.5 TDCi 75 ch, tandis que le 1.6 TDCi 95 demeure, en classique ou Econetic. En septembre 2013, le 1.0 EcoBoost 100 ch est disponible avec la boîte Powershift, ce qui met le 1.6 105 ch à la retraite.

En août 2014, apparition du 1.0 EcoBoost 140 ch. En mai 2015, le 1.6 TDCi 95 est remplacé par un 1.5 TDCi 95 d'origine Ford. En janvier 2016, le 1.0 80 ch est abandonné, en mars c'est au tour du 1.25 60 ch.

Et en mai/juin 2017, c'est l'arrêt de commercialisation.

Le restylage en images

Vous trouverez toujours la Fiesta "phase 1" à gauche (ou en haut sur mobile), et la "phase 2" à droite (ou en bas sur mobile).

La version sportive ST

Elle est apparue uniquement après le restylage, donc elle n'a pas subi de transformation esthétique au cours de sa carrière, qui a duré de 2013 à 2017.