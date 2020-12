Avant/après : tout savoir sur le restylage de la Peugeot 308 première génération

Ce n'est pas un hasard si la Peugeot 308 de première génération est encore très présente sur le marché de la seconde main. En effet, il s'en est vendu plus d'1,4 million d'exemplaires au cours de sa carrière, et elle a toujours fait partie du top 10 des ventes dans l'Hexagone. Et encore, la Renault Mégane la devançait car on intégrait les ventes de Scénic à cette dernière, et pareil pour le C4 Picasso avec la Citroën C4. Elle se vendait en réalité plus que bien.

La compacte de Peugeot présentait à sa sortie en septembre 2007 un look très affûté, inspiré du prototype 907 qui a couru les 24h du Mans, et seule sa partie arrière faisait tiquer quelques observateurs.

Elle faisait évoluer le style de la 307, en étirant encore plus les feux, en abaissant son pavillon, et en arborant un "nez" inspiré de la Formule 1, et une grille de calandre assez imposante. Un de ses atouts était de proposer de nombreuses variantes de carrosserie : une 3 portes, qui a disparu très vite, une 5 portes, un break SW et un coupé-cabriolet CC.

Elle a subi, en France du moins, un restylage, en 2011, avant que sa carrière ne prenne fin en octobre 2013 pour la berline, mars 2014 pour le SW, voire mai 2015 pour certaines versions de CC.

Nous allons donc retracer un peu son histoire, et surtout illustrer en image la transformation qu'elle a subie lors de sa carrière.

Un peu d'histoire...

En Septembre 2007 débarque donc la première 308, descendante de la 307. Elle est proposée en carrosserie 3 et 5 portes, avec sous son capot des moteurs essence 1.4 VTi 95, 1.6 VTi 120, 1.6 YHP 140 BVA4 et 1.6 THP 150 BVM5. Ce sont des moteurs de la génération dite "Prince", étudié en collaboration et partagés avec BMW. En diesel, on retrouve le 1.6 HDI en 90 et 110 ch, et le 2.0 HDI 136 ch BVM6 ou BVA6.

En mars 2008 arrive une version plus puissante du THP, le 1.6 THP 175, et le 1.6 HDI 110 devient disponible en BVM6 ou BVR6 (boîte robotisée).

En mai 2008, c'est la variante SW qui fait son apparition, avec des motorisations identiques à celles de la berline. En janvier 2009, le THP 150 reçoit lui aussi une BVM6.

En mars 2009, c'est le coupé/cabriolet CC qui est commercialisé, avec les motorisations les plus puissantes. En juin 2009, il élargit son offre par le bas avec les 1.6 VTi 120 et 1.6 HDI 110.

En janvier 2010, une nouvelle motorisation 1.6 Bioflex 110 apparaît sur la 5 portes, le THP passe à 156 ch et le 1.6 HDI à 112 ch sur CC. Le 2.0 HDI 140 étendu à toute la gamme (uniquement sur CC jusque-là). Au mois d'avril, le 1.4 VTi 95 passe à 98 ch, et les THP 156 et HDI 112 sont étendus à toute la gamme.

En juin 2010, c'est la sportive 308 GTI qui entre au catalogue, avec un bloc 1.6 THP porté à 200 ch (BVM6).

En janvier 2011 les diesels sont rejoints par un 2.0 HDI 163 ch BVA6, et la version 3 portes est abandonnée, tout comme les THP 140/150/175 et les 1.6 HDI 110 et 2.0 HDI 136.

En avril 2011, c'est le restylage

Après plus de 3 ans et demi de carrière, la 308 se refait une beauté. Et c'est un restylage qui se voit. Du moins, sur la partie avant. En effet, à l'arrière, on notera que seul le bouclier évolue, en reprenant l'aspect de celui des versions haut de gamme, dès le bas de gamme. Et un insert chromé traverse le hayon.

Mais la face avant voit sa physionomie complètement transformée, avec des nouveaux feux, antibrouillards, calandre, et l'apparition de feux diurnes à LED en forme de boomerang. La plaque d'immatriculation remonte aussi pour se placer au centre de la calandre. Et le nez "façon F1" disparaît.

Dans l'habitacle, rien ne bouge, on a juste la possibilité d'opter pour un nouveau placage noir laqué.

Sous le capot, les diesels évoluent, avec un 1.6 e-HDI 112 à alternodémarreur qui remplace le HDI 112, un 2.0 HDI 150 qui remplace le 2.0 HDI 140, et le 2.0 HDI 163 BVA ou BVM devient disponible sur la berline et le break.

En mars 2013, le 1.6 e-HDI 115 apparaît, le 1.6 e-HDI 112 disparaît en janvier 2014, en même temps que les THP 155/HDI 150 et 163 sur le SW, et le THP 200 sur le CC.

En octobre 2013, la 308 II est commercialisée, mettant fin à la carrière de la 308 5 portes, et en mars 2014, c'est la 308 II SW qui arrive, mettant fin à celle du SW de première génération.

En mai 2015, c'est l'arrêt de commercialisation du CC.

Voici ce que cela donne en images. Avec en premier lieu la version 5 portes (nous avons écarté la version 3 portes, dont les ventes se sont arrêtées avant le restylage). Vous trouverez toujours la "phase 1" à gauche (ou en haut sur smartphone), et la "phase 2" à droite (ou en bas).

La Peugeot 308 5 portes avant et après restylage

La 308 SW avant et après restylage

Nous avons volontairement choisi de ne pas montrer l'intérieur pour ce break SW, déjà car il est identique à celui de la berline, et ensuite parce que les modifications sont identiques au restylage, c'est-à-dire inexistantes.

La Peugeot 308 CC avant et après restylage

Pour info et culture automobile, le restylage pour la version commercialisée en amérique du sud

En effet, la plateforme de la nouvelle 308 (EMP2) n'étant pas exportée en amérique du sud, Peugeot a décidé de prolonger là-bas la carrière de la 308 première génération, en lui offrant un nouveau restylage, façon 308 II, avec calandre flottante et pointe de bouclier qui remonte dans les optiques. La commercialisation s'est finalement arrêtée en 2019.