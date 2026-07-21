Avant sa présentation officielle, la nouvelle Audi A2 e-tron se dévoile un peu plus et affiche un profil original inspiré de celle de l’ancienne A2.

Tout juste sorti de la chaîne de montage et photographié à l’usine d’Audi à Ingolstadt, le prototype de la future Audi A2 e-tron affiche les lignes définitives du modèle de série qui sera dévoilé dans quelques semaines. On voit que les portières sont à peine camouflées, tout comme les vitres latérales. Et l’on découvre le design du bouclier avant, des bas de caisse, des jantes…

La marque Audi a déjà indiqué en présentant un prototype très camouflé que cette auto sera dévoilée à l’automne et qu’elle fera partie des vedettes du stand Audi du prochain Mondial de l’auto à Paris (du 12 au 18 octobre). La marque d’Ingolstadt a également indiqué que cette auto sera produite au siège d’Audi à Ingolstadt et qu’elle prendra la dénomination Audi A2 e-tron.

Base technique MEB de Volkswagen ID. 3 Neo

Future entrée de gamme électrique du constructeur aux anneaux, l’Audi A2 e-tron reprend le nom A2, celui d’une auto produite de 2000 à 2005 et qui n’a malheureusement connu qu’un succès d’estime. La nouvelle Audi A2 e-tron à l'inverse de sa devancière, elle ne disposera pas d’une structure en aluminium mais d’une structure en acier, et pour réduire les coûts Audi va utiliser celle de la Volkswagen ID.3 Neo qui sert aussi à la Cupra Born. Il se trouve que le principal emprunt à l’A2 originelle et sa ligne, un mélange de berline compacte et de mini-monospace. Il y a donc certaines similitudes comme le capot moteur assez court, le hayon vertical et le porte-à-faux arrière réduit, les protections plastiques des arches de roues, la courbure du toit très arrondie… Mais l’auto adopte plus un profil fastback.

Une signature aérodynamique soignée

Alors que l’Audi A2 de 2000 était assez haute, la hauteur de l’Audi A2 e-tron est réduite afin de disposer d’une ligne aérodynamique plus performante. Audi annonce d’ailleurs avoir fait de nombreux essais dans la soufflerie de l’Audi Technical Development d’Ingolstadt avec des vitesses de vent allant jusqu’à 300 km/h, mais aussi des mesures aéroacoustiques ultra-précises grâce à un banc à rouleaux permettant de simuler des vitesses jusqu’à 235 km/h. La fiche technique est encore tenue secrète, mais l’utilisation de la plateforme MEB de la Volkswagen ID.3 Neo ne laisse pas de place au doute et tout indique que les motorisations de la compacte de Wolfsburg vont se retrouver sur celle d’Ingolstadt. On peut imaginer également, qu’Audi pourrait installer sur la version la puissante de son A2 e-tron, l’électromoteur de 325 ch qui équipe la Cupra Born VZ. Avec une grosse batterie de 79 kWh, l’autonomie devrait dépasser les 600 km WLTP.