Avec son drone aquatique, il tombe sur une voiture de collection perdue au fond d'un lac

Les drones sous-marins passent généralement leur temps à retrouver des téléphones ou des montres. Mais outre-Atlantique dans le lac Sebago dans le Maine, l’explorateur amateur Jason Smith est tombé sur un trésor bien plus intéressant : une Chevrolet Camaro Z28 des années 1970 reposant à 17 mètres de profondeur. Oui, littéralement une muscle car garée au fond d’un lac. Une méthode de stationnement encore plus discutable que celle des SUV en warning devant les boulangeries.

L’épave a été découverte par hasard lors d’une sortie avec son drone aquatique. Les autorités locales aidées des services forestiers du Maine ont ensuite sorti ce qu’il restait de l’auto de l’eau. La carrosserie rongée par la corrosion n’a livré qu’un maigre indice : un numéro de série partiel permettant d’identifier une Camaro Z28 de 1974. Un modèle rare, puisqu’il s’agissait alors de la dernière Z28 avant le retour du label en 1977.

Un emplacement étrange

Le mystère reste entier. La voiture n’aurait pas chuté d’un ferry et se trouvait trop loin du rivage pour avoir simplement quitté la route. L’hypothèse privilégiée évoque un lac gelé ayant cédé sous son poids durant l’hiver. À bord et sur l’auto, aucun corps ni plaque. Seuls quelques morceaux de tente de camping traînaient dans le coffre. Une fin assez mélancolique pour une Américaine née pour faire hurler son V8 et non pas pour rouiller comme une ancre oubliée.