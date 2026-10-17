La vie de l’A69 est loin d’être un long fleuve tranquille. Après des années de contestations de la part des écologistes et multiples va-et-vient entre la cour administrative et le Conseil d’État, c’est désormais le tarif qui pose souci. Pour le président du conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond : « C’est un fiasco pour le portefeuille des usagers de l’A69, et l’État en est le seul responsable ».

On lui donne raison puisque l’aller-retour Castres Toulouse vous allégera de 20,40 € pour un trajet de seulement 100 kilomètres environ. Il s’agit là de l’une des autoroutes les plus chères de France. Désormais, cette autoroute braque ses partisans, comme cette élue socialiste d’Occitanie Carole Delga qui se dit « abasourdie » et qui dénonce un tarif « qui n’est évidemment pas supportable. »

Une autoroute déserte ?

En plus d’être boudé par les écologistes et même certains défenseurs du projet, ce nouveau tronçon pourrait l’être par les automobilistes. C’est ce que rapportent nos confrères de France Info : « On va prendre un autre chemin. C’est trop cher. Surtout actuellement, quand on rajoute le prix de l’essence. »

Après trois ans de travaux, neuf ans de bataille et de procédures, l’autoroute accueillera ses premiers véhicules dès le 6 novembre prochain. Les automobilistes seront-ils au rendez-vous ?