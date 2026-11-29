On ne peut pas dire qu’en France, l’heure soit à l’apaisement. Ici n’est pas la place pour s’étendre sur la colère sociale, mais il est certain que la question du pouvoir d'achat joue un rôle central. A ce sujet, livrons-nous à une petite comparaison pour voir comment la situation face à l’achat d’une voiture neuve a évolué pour les petits salaires depuis dix ans. Petit indice : elle n'est pas favorable.

Fin 2016, le Smic s’élevait à 1 141 € net, soit un budget de 13 700 € pour s’offrir une auto neuve en s’appuyant sur un an de paye. Au 1er décembre 2026, le Smic augmente légèrement, passant de 1 477 € net à 1 502 € net, ce qui laisse 18 000 €, là encore en comptant un an de salaire pour un modèle neuf. Alors, que pouvait-on s’offrir en 2016 pour 13 700 €, et qu’obtient-on à l’heure actuelle pour 18 000 € ?

Citroën

2016

- Plusieurs C1 : 12 550 € pour une VTI 68 Feel 5 portes, par exemple.

- C3 1.2 68 ch Live à 12 990 €.

2026

Ne reste que la C3 1.2 100 ch, à 16 930 € malus compris, prix Internet.

Dacia

2016, c’était royal au bar.

- Toutes les Sandero « basse » étaient à portée de Smic, la plus chère, la 1.5 dci 90 Lauréate s’en tenant à 12 950 €. La seule "haute" hors d’atteinte l’était de peu, c’était la Stepway 1.5 dci 90 Prestige à 14 150 €.

- Presque toutes les Logan, seule l’immense break MCV 1.5 dci 90 Lauréate étant très légèrement au-dessus du budget, à 13 950 €. Plus fort encore, la moins chère des Logan ne dépassait pas 7 940 €, soit 7 mois de Smic…

- Lodgy 1.2 TCE 115 Silver Line à 13 350 €

- Duster 1.5 DCI 90 à 13 600 €

- Plusieurs Dokker

2026

La montée en gamme a fait de gros dégâts !

- Quelques Sandero, de 14 350 € pour une 100 ch de base à 17 400 € pour l’Eco G 120 Journey malus compris.

- Spring à 17 900 € avant prime gouvernementale de 3 720 €.

Fiat

2016

Choix ici très large dans une limite de 13 700 €.

- Une pléthore de Panda, jusqu’à la Twinair 85 ch Easy 12 990 €.

- Deux 500, jusqu’à la 1.2 Popstar à 13 790 €

- Plusieurs Punto, la plus chère accessible étant la 1.4 77 ch Easy à 13 490 €

- Deux Tipo, dont la Pop 1.4 95 ch à 13 790 €.

2026

Le choix s’est ici considérablement réduit.

- La vieille Pandina, à 15 190 €

- La Grande Panda 1.2 100 ch Pop à 16 798 € malus compris, prix en ligne.

Ford

2016

La Ka+ était encore au catalogue, deux versions dont la 1.2 70 ch Ulimate à 11 490 €.

2026

Plus rien.

Hyundai

2016

- Vaste choix en i10, jusqu’à la 1.2 UEFA Euro Plus à 13 500 €.

- Deux i20, dont la 1.2 84 ch Initia à 13 050 €.

2026

Plus rien.

Kia

2016

- Plusieurs Picanto, jusqu’à la 1.0 66ch ISG UEFA EURO 2016 5p à 12 900 €

- Deux Rio, dont la 1.2 95 ch Motion

2026

- Picanto GDI 68 ch à 17 530 € malus compris.

Lada

2016

Toutes les Priora, le prix étant unique à 12 399 € malus compris.

2026

Plus rien, la marque ayant disparu du marché français.

Lancia

2016

- Ypsilon 1.2 Silver à 13 590 €

2026

Plus rien.

Mitsubishi

2016

- Space Star 1.2 80 ch Invite à 13 650 €

2026

Plus rien.

Nissan

2016

- Deux Micra, jusqu’à la 1.2 Visia Pack à 12 050 €

- Note 1.2 80 ch Visia à 13 650 €

2026

Plus rien.

Opel

2016

Choix très large chez l’allemand :

- Tous les Karl

- Quelques Adam, jusqu’à la 1.2 70 ch Jam à 13 740 €

- Plusieurs Corsa, jusqu’à la 1.4 90 ch Essentia 5 portes à 13 090 €

2026

Plus rien

Peugeot

2016

Choix important chez le lion :

- Plusieurs 108, jusqu’à la 82 ch Active 5 portes à 12 600 €

- Deux 208, dont la 1.2 Access 5 portes à 13 300 €

2026

Plus rien.

Renault

2016

Belle offre chez le Losange :

- Presque toutes les Twingo, dont la 0.9 TCE 90 ch Zen à 13 500 €

- Clio 1.2 75 ch Life à 13 700 €

2026

- Twingo E tech Autonomie Urbaine, à 15 870 € aide gouvernementale déduite.

Seat

2016

Offre quasiment pléthorique chez la marque espagnole.

- Toutes les Mii

- Plusieurs Ibiza, 3 portes, 5 portes et break jusqu’à la ST 75 ch Reference à 13 820 € (ok, 120 € au-dessus de la limite).

2026

Plus rien.

Skoda

2016

Beau choix chez le tchèque voici 10 ans :

- Toutes les Citigo (jusqu’à 12 880 €)

- Fabia 1.2 MPI 70 Active (12 870 €)

2026

Plus rien.

Smart

2016

La marque d’Hambach proposait plusieurs modèles :

- Plusieurs Fortwo, jusqu’à la 71 ch Passion à 13 025 €

- Deux Forfour, jusqu’à la 71 ch Pure à 11 750 €

2026

Plus rien.

Suzuki

En 2016, le japonais était particulièrement généreux :

- Toutes les Celerio (maxi de 12 290 €)

- Beau choix de Swift, jusqu’à la 1.2 Privilege 5 portes à 13 540 €

2026

Plus rien.

Toyota

2016

La plus grande marque du monde avait une jolie offre :

- Toutes les Aygo (maxi de 12 500 €)

- Yaris 69 ch Active à 13 800 €

2026

Plus rien.

Volkswagen

2016

Réputée chère, la marque de Wolfsburg proposait pourtant pas mal de choses :

- De nombreuses Up !, jusqu’à la 75 ch Move 5 portes à 13 490 €

- Polo 60 ch Trendline 5 portes à 13 380 €

2026

Plus rien.

Bilan

On le voit, en 2026, les petits budgets ne disposent plus que d’un choix littéralement sinistré, ce, alors que le Smic a augmenté plus que l’inflation. Sachez que 1 141 € de 2016 correspondent à 1 377 € actuels, selon l’Insee, contre 1 502 € au 1er décembre 2026. En réduisant l’enveloppe de 12 Smic, à 16 524 €, les possibilités d’achat en neuf auraient été encore plus réduites ! Comment expliquer ce choix des plus restreints ?

Déjà, les règles européennes. en 2016, la norme de pollution, l’Euro 6b, était moins contraignante que l’actuelle, l’Euro 6e-bis, qui oblige par exemple à doter bien des moteurs à essence d’un filtre à particules. Et encore, l’Euro 7 entre en application maintenant pour tous les véhicules nouvellement homologués ! Cela se traduit par une augmentation du prix de revient des voitures, ce à quoi s’ajoute la norme GSR2 incluant des aides à la conduite (ce qui impose le montage d’une direction assistée électrique, soit dit en passant) autrefois facturées à quelques centaines d’euros, ainsi que désormais une caméra de surveillance contre l’endormissement, pour ne citer qu’elle.

Ajoutons la norme CAFE, pénalisant les constructeurs sur la base des moyennes d’émission de leur gamme (plancher de 93,6 g/km). Elle incite à ne plus proposer de voitures non électrifiées. Or, ajouter une hybridation, même minimale comme celle de la Pandina, coûte cher, plusieurs centaines d’euros. Si on cumule le tout, on passe largement les 1 000 € de hausse, rien que pour satisfaire à l’évolution de la réglementation.Tout ceci pousse encore les tarifs à la hausse.

Les constructeurs, eux-mêmes, ne sont pas exempts de tout reproche. Les pénuries consécutives à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine les ont poussés à se focaliser sur leurs modèles les plus rentables, donc à supprimer les moins chers. Même s’ils se sont quelque peu corrigés, on note la disparition de bien des autos de petite taille, comme la triplette C1/108/Aygo de PSA-Toyota, l’autre triplette Mii/Citigo/Up ! du groupe VW, ou encore la Hyundai i10 et l’Opel Karl. Cela représente tout de même plusieurs centaines de milliers de ventes annuelles en Europe !

On ne peut non plus passer sous silence le comportement des acheteurs, toujours plus exigeants dans leur grande majorité. Ils veulent des modèles sans cesse plus puissants et équipés. Ainsi, toutes les autos du marché, à l’exception de la Kia Picanto de base, s’équipent de la climatisation, par exemple, ce qui n’était pas le cas en 2016. Elles sont aussi plus puissantes, comme le montre la disparition des moteurs atmosphériques notamment chez Citroën, Peugeot, Renault ou encore Opel, tous se dotant d’un turbo.

Par ailleurs, reste un aspect important, qui explique aussi la montée en gamme généralisée : plus de la moitié des voitures neuves ne sont plus classiquement achetées mais obtenues via un loyer mensuel, ce qui permet en théorie d’obtenir un modèle supérieur sans douleur. En pratique, il n’y a pas de miracle, les financements, s’assortissant de règles très strictes, supposant des pénalités parfois onéreuses en cas de dépassement du kilométrage maxi prévu par contrat, ou de rupture de ce dernier.

Enfin, on remarquera l’absence des Chinois sur les voitures à tout petit prix, alors que ce sont les grands spécialistes de l’électrique pas chère. Le Groupe Renault, lui, parvient à avoir une offre électrique plutôt séduisante d’un point de vue esthétique, preuve que nos constructeurs ont de jolis atouts dans leur manche…

En 2026, le prix moyen d'une voiture neuve atteint 34 600 €, contre 24 300 € en 2016 (soit 29 340 € actuels en valeur corrigée selon l'Insee). Doit-on croire à une conspiration des constructeurs ? Absolument pas, au vu de leur situation financière souvent catastrophique en Europe. Conséquence de ces prix du neuf affolants, les acheteurs se sont reportés sur l'occasion, dont les prix ont flambé. En clair, l'accès à une voiture décente, même âgée de plus de dix ans, a énormément crû, au détriment des moins favorisés, qui en ont tout de même besoin simplement pour aller travailler. La voiture n'est pas un produit de luxe ! On attend de nos dirigeants, nationaux comme européens, qu'ils réfléchissent à des solutions pour faire baisser le prix des voitures, au lieu de pondre des normes qui ne cessent de les alourdir...