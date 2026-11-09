La location, moteur de croissance du marché auto (mais gare aux tarifs qui explosent!)

Le nombre d’achats de voitures neuves repart à la hausse cette année avec notamment « 149 341 véhicules légers immatriculés chez les particuliers rien que pour le mois d’octobre 2026 ». Soit 4,4 % de plus par rapport à la même période l’année dernière selon Frank Fontanesi, Directeur Économie et Statistiques de Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules (FIEV).

La progression des véhicules électriques en fait évidemment partie, avec ses plus de 40 % des nouvelles immatriculations en neuf depuis le début de l’année, dont une partie provient des flottes d’entreprises.

Des véhicules de plus en plus chers

Un signe positif donc pour le marché de l’automobile qui avait vu « ses ventes en bernes depuis 2022, après le rebond des années Covid » explique Frank Fontanesi. Une baisse des ventes qui avait d’ailleurs coïncidé avec l’augmentation des prix de l’automobile selon lui.

Ces derniers sont passés d’en moyenne 25 000 € pour une voiture neuve en 2015 à plus de 36 000 € depuis 2024. Ce qui équivaut à 26,2 mois de smic nets mensuel pour financer un véhicule neuf selon les données rassemblées par le représentant de la FIEV.

A cette hausse des prix s'ajoutent les malus distribués aux véhicules selon deux critères. Le premier est le malus écologique, ainsi « toute voiture qui n’est pas hybride ou électrique voit son prix augmenter à partir de 63 points d’émission de CO2 ».

Le second malus se base sur le poids du véhicule. À partir de 1 500 kg, « une voiture voit son prix augmenter proportionnellement au nombre de kilo au-dessus de cette limite donnée » indique Frank Fontanesi. « Ainsi plus un véhicule est gros, plus il coûte cher ». Seule exception pour les familles à partir de 3 enfants, où le véhicule se voit retirer 200 kg par enfant avant le calcul du malus.

Peu d’aides à disposition

Alors, pour financer leurs véhicules les Français font en partie appel aux aides proposées par l’état. Pour les véhicules neufs électriques ils ont par exemple recours « au coup de pouce écologique », qui s’applique, avec un montant adapté aux revenus, aux voitures électriques de moins de deux ans, et de moins de 47 000 €.

D’autres automobilistes font appel au leasing social afin d’assurer un montant plafonné à 200 €/mois pour les loyers de leur véhicule en location avec option d’achat (LOA) ou location longue durée (LLD). Ceci ne prend cependant pas en compte les options qui peuvent être ajoutées au contrat. Elle n’est également pas cumulable avec le coup de pouce écologique.

Enfin il existe d’autres aides comme les microcrédits, les aides locales ou régionales, et le rétrofit qui consiste à transformer un véhicule thermique en voiture électrique. L’aide à la conversion, elle, n’existe plus.

La LOA comme premier financement

En effet depuis le début de l’année 2026, la LOA représente 60,5 % des financements de véhicules neufs en France. Une « solution miracle » pour les consommateurs alors « qu’elle revient à payer presque 2 fois sa voiture », mais en plusieurs fois.

Frank Fontanesi s’est penché sur les offres de base, sans options, de leasing du marché français pour 243 modèles. « Il n’y a aucune corrélation entre le prix de la mensualité et le prix total du véhicule en dehors du leasing », affirme-t-il. Ainsi, « les prix moyens des mensualités en LOA se situent à la barre des 660 € par mois. Mais le milieu exacte entre l'offre la moins couteuse et celle la plus chère est de 519€». En d'autres termes, on est loin de certaines mensualités très faibles affichées dans les publicités, dont on découvre en y regardant de plus près qu'elles ne sont possibles qu'au prix d'un apport ou premier loyer trèèèès conséquent!

De plus, à ce montant s’ajoutent « le tarif d’assurance, puis tous les frais additionnels pour remettre le véhicule en état avant de le rendre ». La mensualité de la LOA ne correspond donc pas aux frais totaux qu’engendre ce mode de financement pour un véhicule personnel.

De nouvelles mesures sur les LOA et LLD doivent néanmoins entrer en application le 20 novembre prochain afin de mieux protéger les consommateurs lors de financement d’un véhicule par le biais du crédit à la consommation.