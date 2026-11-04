A l’occasion de l’interview qu’il a accordée à Caradisiac lors du Mondial de l’automobile, le patron de Renault France Guillaume Sicard a lancé cette affirmation : "la Twingo de 1994 coûtait 55 000 francs. Et 55 000 francs en 94, cela représente environ 13 500 € en euros constants. Or, la Twingo d’aujourd’hui coûte entre 13 000 et 16 000 € grâce aux certificats d'économie d'énergie, qui sont établis en fonction de votre revenu."

En d’autres termes, la Twingo E-Tech électrique ne coûterait pas plus cher que son ancêtre, dont la simplicité de conception (on se souvient notamment de son bloc "Cléon-Fonte" dont la conception initiale remontait au début des années 60) et la pauvreté d’équipement avait permis un prix d’appel extrêmement bas. Il serait donc pour le moins paradoxal que la nouvelle venue, dotée d’une batterie et d’équipements de confort de sécurité dernier cri, soit effectivement moins onéreuse que sa devancière.

Dans ces conditions, une seule solution : interroger l’INSEE, dont les indicateurs économiques font foi...et donnent raison au dirigeant. "Le pouvoir d’achat de 55 000 francs en 1994 correspond à 13 722,91 euros en 2025, en tenant compte de l’inflation", détaille l’institut. Constat similaire si l’on considère le montant du smic mensuel net, de l’ordre de 4 800 francs à l’époque : il fallait alors 11,4 mois de salaire pour s’offrir une Twingo, contre 11,1 mois aujourd’hui pour son homologue électrique. Et le critère du salaire médian mensuel net enfonce le clou : 2238 € en 2025, soit 7 mois, contre 6,5 mois en 1994 où le salaire médian net s'établissait à 8 370 francs.

Certes, ces chiffres 2026 sont obtenus avec le concours d’aides à l’achat conséquentes (de 3 620 à 7070 € selon votre revenu fiscal) et n’incluent pas l’achat d’une borne de recharge à domicile si appréciable au quotidien quand on roule en électrique (compter 1400 €, ou au moins 400 € pour une simple prise renforcée). Mais l’électrique conserve l’avantage si l’on considère les frais de carburant riquiqui (compter moins de 10 € pour un "plein" à domicile) et ses coûts d’entretien ultra-réduits.

Bilan: Guillaume Sicard dit vrai...grâce aux aides à l'achat. La Twingo électrique apparaît ainsi comme une meilleure affaire que son ancêtre, qui pouvait toutefois s’enorgueillir d’être essentiellement fabriquée en France (plus de 2 millions d’exemplaires de la Twingo 1 ont été fabriqués à Flins) et pouvait - occasionnellement - envisager un long trajet. Cela paraît plus difficile avec la version électrique, que sa petite batterie et sa recharge semi-rapide cantonnent au rôle de deuxième voiture du foyer.