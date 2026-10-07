Après la nouvelle Renault Twingo, voici le « Twingobay » (mais toujours pas de toit ouvrant à capote)
Contrairement à la Renault 4, la Twingo ne pourra pas s’équiper d’un grand toit ouvrant à capote souple (ce que proposait le modèle originel). Mais la marque au losange ajoute un toit vitré « Twingobay » en option pour ceux qui veulent plus de lumière à bord.
Depuis quelques semaines, les clients de la Renault 4 peuvent opter pour l’option « Plein Sud », ajoutant un grand ouvrant sur le pavillon de toit et une capote souple commandée électriquement pour le fermer.
Les fans de la toute première Twingo se rappellent aussi que le modèle originel proposait déjà, au siècle dernier, un toit ouvrant à capote souple pour ceux qui aiment rouler « cheveux au vent » dans leur microcitadine. Mais cette option ne devrait jamais arriver au catalogue du modèle actuel. Le constructeur au losange propose tout de même une solution pour ceux qui voudraient ajouter davantage de lumière dans leur Twingo électrique.
Ça s’appelle « Twingobay »
Cette solution, c’est le Twingobay : un grand toit vitré d’une surface totale de 0,7 mètre carré. Ce dispositif n’est pas assorti d’un rideau occultant mais Renault promet qu’il filtre quasiment la totalité des rayons UV tout en limitant la pénétration des infrarouges et l’augmentation de la chaleur dans l’habitacle lorsque la voiture se situe en plein soleil.
Il ne possède pas, contrairement aux toits « Solarbay » disponibles en option dans les modèles plus haut de gamme de Renault, de la technologie lui permettant de faire varier son opacité. Avec le Twingobay, il ne sera donc pas possible de limiter la lumière à certains moments comme avec le système ou une véritable capote.
Quel prix ?
On ne connaît pas encore le prix français exact de ce Twingobay mais le constructeur évoque un tarif « situé entre 550 et 650€ » sur les marchés européens. Vous pouvez observer cette Renault Twingo à toit vitré au Mondial de l’Automobile de Paris, à côté des Renault E-Space et autres 8 Gordini sur le stand de la marque.
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