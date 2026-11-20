On commence à en croiser dans les rues tous les jours. Lancée plus tôt cette année, la toute nouvelle Renault Twingo de quatrième génération fait le pari d’un design très fort, largement inspiré de celui de la toute première mouture, pour plaire à la clientèle.

Malgré une autonomie maximale limitée (260 km WLTP, beaucoup moins en voyage) et une polyvalence moyenne à cause de capacités de charge rapide limitées en voyage par son système de refroidissement à air des batteries, elle bénéficie aussi d’une tarification attractive (à partir de 19 490€ avant bonus écologique avec un bon équipement de série) et d’une bonne habitabilité intérieure (elle n’est pas "handicapée" par un train arrière multibras contrairement à la R5).

Un démarrage « au moins aussi bon que la R5 »

Comme le détaillent les journalistes des Echos, cette nouvelle Renault Twingo réalise un très bon début de carrière. Devenue en octobre 2026 la voiture électrique neuve la plus immatriculée en France (4 781 unités contre 4 702 pour la R5), elle a atteint sur ce dernier mois les 26 000 exemplaires écoulés depuis son lancement (dont 19 200 en France).

Il faut bien rappeler que lors du lancement d’un nouveau modèle, une partie des premières immatriculations correspondent à des véhicules livrés dans les concessions pour servir par exemple de modèles de démonstration. Mais dans le cas de la Twingo, la demande semble importante : « Le taux de commande est tellement fort que nous n’avons pas pu garder un délai court dans les premiers mois », peut-on lire dans les Echos de la bouche du directeur de l’industrie et de la qualité du groupe Renault.

Le constructeur a dû ajouter plus tôt que prévu une seconde équipe sur la ligne d’assemblage de son usine à Novo Mesto en Slovénie qui sort actuellement 500 Twingo par jour. L’usine doit passer d’une cadence de 35 voitures par heure à 40 par heure d’ici la fin de l’année.

Rappelons que cette usine de Novo Mesto s’occupera aussi de la production de la nouvelle Dacia Spring de seconde génération et de la toute dernière Nissan Pixo, reposant sur la même base technique.

Mais d’ailleurs, cette nouvelle Twingo peut-elle faire de l’ombre à sa grande sœur la R5 ? En admettant qu’elle bénéficie d’une habitabilité similaire, qu’elle semble plaire encore plus que la R5 en design et que le petit avantage de cette dernière en capacités de charge en voyage soit peu utilisé par la clientèle, cela paraît très possible. L’évolution des chiffres de vente de ces deux modèles sera intéressante à suivre dans les mois à venir.