La nouvelle Nissan Pixo est-elle condamnée à rester dans l’ombre de la Renault Twingo ?

Ne dites pas que vous êtes surpris. Enfin si, vous pouvez être surpris par le design de cette nouvelle microcitadine japonaise dans le détail, dont la face avant spécifique et le dessin des feux arrière servent à la différencier au maximum de la Renault Twingo de quatrième génération. Mais si vous faites partie des lecteurs avertis de Caradisiac, vous savez qu’il s’agit d’une proche cousine de la Française, reprenant son châssis, sa motorisation et toute son électronique de bord.

Le constructeur japonais reprend exactement la même technique que pour la récente Micra de sixième génération, extrapolée de la Renault R5. Et ça se voit : la silhouette de cette petite auto de 3,796 mètres de long (contre 3,789 mètres pour la Twingo) reste la même. Alors, comment donner une identité « Nissan » en partant d’une forme aussi reconnaissable ? Le résultat reste en tout cas « mignon », même si le design paraît inévitablement moins marquant que celui de la petite Française qu’on commence à croiser partout. Un peu comme la Micra en comparaison de la R5 !

A l’intérieur, une planche de bord très proche aussi

Sans surprise, la nouvelle Nissan Pixo bénéficie comme sa cousine d’une excellente habitabilité intérieure sur le papier, avec des places arrière généreuses pour son gabarit et un coffre pouvant dégager jusqu’à 356 litres d’espace avec les sièges avancés au maximum.

A noter qu’elle fait l’effort de modifier légèrement sa planche de bord par rapport à celle de la Twingo, avec des bords moins ronds. Mais on retrouve le même mobilier et des écrans identiques (7 pouces pour le combiné d’instrumentation, 10 pouces pour la tablette tactile centrale). L’interface propulsée par Android Automotive possède aussi les services Google intégrés et l’outil Gemini.

Un tout petit avantage technique

Vous ne serez pas non plus surpris d’apprendre que cette nouvelle Nissan Pixo conserve la motorisation de 80 chevaux et les batteries de 27,5 kWh à refroidissement par air. Elle revendique 259 km d’autonomie WLTP d’après Nissan, à comparer aux 264 km d’une Twingo en finition Evolution.

Alors que la Twingo impose d’ajouter 500€ dans sa version de base pour obtenir cette fonction, la Pixo possède de série la capacité de charge en courant continu à 50 kW (15-80 % en 28 minutes). C’est là le seul avantage technique de la Japonaise, qui recharge aussi à 11 kW en courant alternatif (avec la fonction bidirectionnelle).

Reste maintenant à en connaître le prix sachant que la Twingo démarre à 19 490€ en finition Evolution. Elle ne vise sans doute pas les mêmes volumes que la Française mais sera utile à Nissan pour respecter les quotas de CO2 sur le marché européen, comme la Micra.