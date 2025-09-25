Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Nissan Micra 6

La nouvelle Nissan Micra est-elle redevenue une voiture sympa ? En direct du salon de Lyon 2025

Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

La nouvelle Nissan Micra de sixième génération change tout : au lieu d’être une cousine de la Renault Clio, elle adopte la base technique de la R5 électrique. Est-ce qu’elle redevient plus autant une citadine originale et créative ?

La Nissan Micra de sixième génération, présente au salon de Lyon.

La nouvelle Nissan Micra de sixième génération change tout : au lieu d’être une cousine de la Renault Clio, elle adopte la base technique de la R5 électrique. Est-ce qu’elle redevient plus autant une citadine originale et créative ?

J’avoue conserver un peu de tendresse pour les premières générations de la Nissan Micra : les deuxièmes et troisièmes moutures figuraient incontestablement parmi les citadines les plus intéressantes de la catégorie à leurs époques respectives, grâce à un design frais et de bonnes qualités objectives.

Hélas, le modèle a perdu de cette créativité avec les générations suivantes : la quatrième était une sorte de voiture globale à la vocation presque low-cost et la cinquième, une Renault Clio recarrossée, n’a pas non plus convaincu la clientèle.

Cette fois, c’est une R5 rhabillée

La nouvelle Micra de sixième génération garde une base technique de Renault, mais plus celle de la Clio : elle préfère utiliser le châssis, la mécanique et l’électronique de la R5 E-Tech et devient donc une citadine entièrement électrique. Ses modifications extérieures ne suffisent d’ailleurs pas à cacher sa filiation technique avec la Française et à l’intérieur aussi, elle ressemble beaucoup à une R5.

A partir de 28 000€

Cette R5 revue par Nissan reprend les mêmes groupes motopropulseurs que la Française : les petites batteries de 40 kWh en entrée de gamme avec un moteur de 120 chevaux et celles de 52 kWh avec un moteur de 150 chevaux en haut de gamme. L’autonomie WTLP va de 317 à 416 km selon la batterie, des valeurs quasiment identiques à celles de la Renault 5. Elle ne propose en revanche pas le petit moteur de 95 chevaux pour l’instant contrairement à sa cousine.

Son prix de base est de 28 000€ avec les petites batteries, à comparer aux 27 990€ de la R5 avec les mêmes accumulateurs et le même moteur. Comptez 33 500€ pour les batteries de 52 kWh et le moteur de 150 chevaux, avant la déduction du bonus écologique français (auquel elle a évidemment droit grâce à sa fabrication dans la même usine que la R5).

Le design différencié au maximum de celui de la R5 malgré les contraintes techniques.
Le design différencié au maximum de celui de la R5 malgré les contraintes techniques.

Les places arrière toujours aussi rikiki.
Les places arrière toujours aussi rikiki.

Je crois que je commence à me lasser un peu du design de la Renault 5 et donc, je trouve cette Micra plus agréable à regarder. L’effet nouveauté, sans doute !

