On lui souhaite bonne chance : la future Nissan Pixo devra exister à côté des Renault Twingo et Dacia Spring

Ça ne se voit peut-être pas au premier coup d’œil mais la toute nouvelle Dacia Spring de seconde génération possède un châssis et une mécanique très proches de ceux de la récente Renault Twingo de quatrième génération. C’est normal, le groupe Renault a développé ces deux nouveautés sur la même base afin de réduire les coûts de conception. Pour la Dacia, cela permettra aussi de la rendre éligible au bonus écologique français (prime CEE) puisqu’elle sera assemblée au sein de l’Union européenne.

On le sait, cette paire Renault Twingo – Dacia Spring doit être complétée très prochainement par un troisième modèle conçu sur la même architecture technique. Ce sera un modèle vendu par Nissan, qui a déjà annoncé l’arrivée d’une micro-citadine électrique reprenant ces éléments. Le constructeur japonais avait déjà adopté cette stratégie pour sa Micra actuelle, étroitement basée sur la Renault 5.

Ça sera la Nissan Pixo

Et on connaît déjà son nom : ce sera Pixo, ce patronyme déjà utilisé par un modèle commercialisé chez nous entre 2009 et 2013. C’est un peu étonnant car cette Pixo de première génération, sorte de Suzuki Alto rebadgée pour notre marché, n’avait pas été un gros succès sur le Vieux Continent.

Le constructeur japonais donne rendez-vous au 23 septembre prochain pour sa présentation officielle. Ce sera ainsi l’occasion de découvrir cette toute nouvelle micro-citadine électrique dont on ne connaît rien du style pour l’instant. Ressemblera-t-elle à la Nissan Micra actuelle ?

Sa carrière s’annonce difficile

Cette Nissan Pixo de seconde génération devra en tout cas trouver sa place face à une Renault Twingo particulièrement extravertie sur le plan esthétique et une Dacia Spring réduisant le prix au maximum tout en optimisant l’habitabilité. La tâche s’annonce difficile et la Micra reste déjà dans l’ombre de la Renault 5 sur notre marché : elle s’est écoulée à un peu plus de 11 000 exemplaires depuis son lancement en Europe l’année dernière (en arrêtant le compteur au 1er août dernier), à comparer aux plus de 80 000 Renault 5 immatriculées pendant sa première année pleine en 2025.

Certes, Pour Nissan ces petites voitures électriques servent sans doute aussi à respecter les quotas de CO2 imposés par l’Union européenne : la recherche des volumes n’est pas le seul objectif.