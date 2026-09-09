Mais qui osera préférer la nouvelle Dacia Spring à une Renault Twingo d’entrée de gamme ?

Comme prévu, Dacia vient de dévoiler officiellement sa Spring de seconde génération. Fini le temps où la division roumaine se contentait de vendre une médiocre petite auto indienne transformée en voiture électrique chinoise et équipée d’un châssis de mauvaise qualité : cette nouvelle Spring de seconde génération repose sur une plateforme nettement plus moderne.

Une plateforme techniquement identique à celle de la récente Renault Twingo de quatrième génération, cette nouvelle microcitadine dont le design si fort pourrait bien lui permettre de piquer des clients à sa sœur la R5.

Quelle différence de prix entre la Dacia Spring et la Renault Twingo ?

Comme nous l’avons détaillé hier lors de notre présentation complète, cette nouvelle Dacia Spring de seconde génération coûte évidemment moins cher que la Renault Twingo : elle démarre à 17 900€, soit une hausse sensible par rapport aux 16 900€ que demandait l’ancienne Spring dans sa version de base avant son remplacement. La grosse différence, c’est que cette nouvelle Spring bénéficie bien du bonus écologique français (prime CEE) contrairement à l’ancienne, inéligible à cette aide à cause de sa fabrication chinoise.

La nouvelle Spring revient donc moins cher que l’ancienne grâce aux aides à l’achat pour les voitures neuves électriques, mais elle reste tout de même proche de la grille des prix de la Twingo : cette dernière démarre en effet à 19 490€ dans sa version de base Evolution, soit un écart de 1 590€ seulement entre les deux autos.

Pire : à ce prix, la Twingo bénéficie d’une tablette tactile centrale offrant notamment la connectivité smartphone, alors que la Roumaine doit s’en passer dans sa version de base. Si vous configurez la Dacia dans sa finition Journey haut de gamme à l’équipement plus riche, elle revient alors 19 400€ soit quasiment le même prix que la Twingo de base !

Un avantage concurrentiel insuffisant ?

Équipée de la même mécanique de 80 chevaux que la Twingo (batteries de 27,5 kWh à refroidissement par air) avec une autonomie très proche (246 km WLTP en configuration de base affiché au configurateur contre 264 pour la Twingo Evolution), elle garde aussi la capacité de charge rapide en courant continu en option comme la Twingo.

Certes, elle respecte bien la hiérarchie du groupe Renault avec une tarification plus basse que celle de sa cousine de la marque au losange. Mais est-ce que 1 590€ de différence suffisent, surtout avec un meilleur équipement de série à ces prix pour la Twingo par rapport à la nouvelle Spring ? C’est là où on va pouvoir voir si le design de la Renault, beaucoup plus marquant que celui de la Dacia, pèse sur le comportement d’achat des clients de ce genre de voitures.