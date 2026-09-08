Nouvelle Dacia Spring : la citadine électrique signe son grand retour sous les 15 000 €
Désormais produite en Europe, la nouvelle génération de Dacia Spring récupère les aides d'État pour faire chuter son prix sous la barre des 15 000 €. Plus vaste et nettement mieux équipée, la citadine compte bien récupérer son trône.
Lancée en 2021 à 16 990 € hors bonus, la Spring a longtemps été la voiture électrique la moins chère du marché. Sa brillante carrière (210 000 clients dans plus de 40 pays) a été stoppée net en France avec la perte du bonus et la mise en place d’un éco-score écartant les véhicules produits en Chine. Un souci que n’aura pas cette deuxième génération attendue pour sa première apparition publique lors du prochain Mondial de l'Automobile.
Produite en Europe et éligible au Bonus
En effet, la Spring 2 sera produite en Europe, et plus particulièrement en Slovénie aux côtés de la nouvelle Twingo, avec laquelle elle partage de nombreux éléments techniques. Cela signifie que la citadine roumaine sera exemptée de taxes douanières, et bénéficiera ainsi d’une aide gouvernementale d’au minimum 3 620 € (tous revenus) comme sa cousine la Twingo E-Tech, assermentée par l’ADEME en début d’année. En cumulant un prix de départ 17 900 € et une prime gouvernementale d'au moins 3 620 € (prime accordée à tout le monde), la citadine électrique s'affichera sous les 15 000 €. Un tarif compétitif, mais légèrement décevant venant de Dacia, car l'écart avec la Twingo n'est que de 1 500 €.
Pour maintenir sa compétitivité face aux constructeurs asiatiques, le groupe Renault, auquel Dacia appartient, adopte une approche hybride permettant un développement très rapide. Le design de la nouvelle Spring a été géré en France et en Roumanie, l'ingénierie a été confiée au centre de Shanghai, et l'assemblage final a été relocalisé dans l'usine de Novo Mesto en Slovénie. La batterie, d'origine asiatique, est quant à elle fabriquée en Hongrie et en Pologne pour éviter les récentes surtaxes douanières européennes.
Cette nouvelle mouture s'inscrit dans une offensive produit plus large. La nouvelle Spring devient le premier des quatre véhicules 100 % électriques que le constructeur s'est engagé à commercialiser d'ici l'horizon 2030.
Twingo vs Spring : la guerre interne
De la génération précédente, la nouvelle Spring n'a gardé que le nom. Tout est nouveau, à commencer par la plateforme (RGEV Small), partagée avec la Twingo mais avec un porte-à-faux allongé. La Spring gagne 15 centimètres en longueur pour atteindre 3,85 mètres et surtout 18 centimètres en largeur. Cette croissance lui donne davantage de présence et la place en concurrence frontale avec l’astucieux Hyundai Inster.
Le design très géométrique participe à ce sentiment d’espace avec des lignes simples et fonctionnelles. On retrouve l’identité de la marque dans le dessin des projecteurs reliés par un bandeau noir, à l’avant et à l’arrière. Une bande noire vient graphiquement détacher le toit du corps de la carrosserie.
La planche de bord totalement nouvelle est dessinée à l’horizontale. Taillée dans le plastique, elle affiche un dessin moderne et fonctionnel avec pas mal de rangements. L’ensemble s’agrémente d’inserts colorés. Avec un cahier des charges aussi serré, on ne pourrait pas faire mieux en matière de présentation. La Spring monte en gamme avec par exemple l’arrivée d’une carte mains libres, d’un frein de parking électrique ou d’un chargeur V2L (alimentation d’accessoires extérieurs), une dotation impensable dans une Dacia il y a encore 10 ans.
On aime aussi les nombreux rangements à disposition comme l’organisateur central bien pensé, l’accoudoir central fermé, les séparateurs de console centrale ajustables ou enfin le petit rangement central fermé. Dacia reconduit également ses fixations « YouClip », un système permettant d’installer différents accessoires, comme un étui à lunettes, un sac de courses pliable ou encore un dispositif « 3 en 1 » combinant porte-gobelet, crochet pour sac et lampe nomade. Des équipements pratiques sur le papier, mais qui peinent toujours à nous convaincre, notamment en ce qui concerne leur solidité et leur tenue dans le temps.
Le système multimédia au fonctionnement simple et efficace diffère selon les finitions. La version haut de gamme offre CarPlay et Android Auto sans fil ainsi qu'une navigation connectée pendant 8 ans. À noter que le tableau de bord digital 7’’ est de série sur toutes les finitions.
Le gain de croissance profite aux occupants et à la sécurité. L’espace est meilleur aux places arrière, notamment au niveau des coudes. Deux adultes voyageront plus confortablement qu’auparavant. Le coffre offre un volume généreux de 337 litres ; c’est désormais une référence dans la catégorie des petites citadines. Il est extensible à 1 283 litres une fois la banquette rabattue, une banquette qui progresse en modularité car elle est désormais fractionnable 50/50. L’ensemble est complété par un espace de rangement de 18 litres situé sous le capot avant, en option.
250 km d'autonomie et charge rapide en option
La motorisation de 80 chevaux délivre 175 Nm de couple, permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 12,1 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 130 km/h. Avec un poids contenu débutant à 1 212 kilogrammes, la consommation mixte (WLTP) est annoncée à 12,7 kWh/100 kilomètres. L'alimentation est assurée par une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 27,5 kWh, garantissant une autonomie mixte WLTP allant jusqu'à 250 kilomètres. A ce jour, les batteries fournies par CATL sont produites en Chine, elles seront prochainement assemblées en Europe ce qui permettra à la Spring de bénéficier du Surbonus, une aide supplémentaire allant jusqu'à 2 0 €.
Le système de recharge est calqué sur la Twingo avec un chargeur embarqué de 6,6 kW de série, réclamant 9 h sur une prise domestique, 5 h 40 sur une prise renforcée et un peu moins de 3 heures sur une Wallbox de 7 kW. Une option de charge rapide (DC) de 50 kW permet de récupérer de 15 à 80 % de capacité en seulement 28 minutes. Elle est proposée avec une fonction bidirectionnelle, permettant d'alimenter des appareils externes directement, comme une trottinette par exemple.
La gamme est composée de deux finitions. L'entrée de gamme Expression, à 17 900 € (hors aides gouvernementales) intègre des jantes en tôle de 15 pouces, la climatisation manuelle, des radars de stationnement arrière, un tableau de bord numérique de 7 pouces, le système Media Control pilotable par smartphone et le système de fixations d'accessoires YouClip. La finition Journey, à 19 400 € ajoute des jantes de 16 pouces, l'accès et le démarrage mains-libres, une caméra de recul, ainsi qu'un écran central tactile de 10,1 pouces pilotant le système Media Nav Live, qui inclut la navigation connectée sur huit ans et la réplication de smartphone sans fil.
En décrochant le bonus et en cochant toutes les bonnes cases de la fiscalité en Europe mais aussi en France, la nouvelle Spring s'assure un avantage décisif. Avec un prix de départ sous les 15 000 € une fois les aides les plus faibles déduites, ce repositionnement devrait lui permettre de reconquérir le sommet des ventes en France. Vous pourrez retrouver la nouvelle Spring à l'occasion du prochain Mondial de l'auto.
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