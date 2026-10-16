"La nouvelle Twingo électrique ne coûte pas plus cher que la Twingo de 1994", se défend le patron de Renault

Aujourd'hui, 5 à 7 clients sur 10 poussant la porte des concessions recherchent un modèle électrique. « Les automobilistes font très vite les maths : 3 € aux 100 km en électrique contre 12 à 15 € en thermique, soit plus de 1 000 € d'économie par an », explique le patron de Renault France.

Leader du marché avec 22 % de part de marché sur ce segment, la marque au losange parvient à maintenir des délais de livraison réduits (quelques semaines à deux mois) grâce à une adaptation précoce de sa chaîne d'approvisionnement.

Cette bascule repose aussi sur des tarifs plus accessibles. Proposée entre 13 000 € et 16 000 € grâce aux aides, la nouvelle Twingo électrique relance le marché des petites citadines abordables, s’alignant déjà sur les volumes de ventes de la R5. Sur le marché de l'occasion, l'engouement est tout aussi fort : les ventes de VO électriques ont bondi, la Zoé s'imposant comme la star incontestée des acheteurs.

Enfin, Renault se tourne vers l'avenir avec le concept E-Space, qui préfigure l’habitabilité et le design intérieur des futurs véhicules des segments C et D dès 2027-2028, signant un retour marqué aux grands espaces intérieurs et à la modularité.