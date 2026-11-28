Même si la fiabilité du Renault Arkana est perfectible, il ne mérite pas d’être écarté
Dates clés
- Mars 2021 : lancement
- Juillet 2023 : léger restylage
- Décembre 2025 : fin de la commercialisation
En bref
Lorsqu’il débarque en France en 2021, le premier SUV coupé de Renault n’est pas véritablement une nouveauté puisqu’il était déjà commercialisé en Russie et au Chili. La décision de le proposer l'Arkana chez nous fut une bonne idée : 40 000 commandes ont été passées six mois après son lancement.
Contrairement aux modèles russes, nous avons droit à la plateforme CMF-B, commune avec le Captur. Il reprend ainsi l’instrumentation numérique de 10 pouces et le système multimédia s’affichant sur un écran tactile de 7 ou 9,3 pouces. En revanche, son gabarit est bien plus généreux avec une longueur de 4,57 m, le plaçant entre le vieillissant Kadjar et le Koleos. Il offre ainsi de l’espace pour les passagers et un coffre revendiquant un volume de 513 litres.
Sous le capot, il accueille uniquement des mécaniques hybrides à savoir le 1.3 TCe de 140 et 160 ch associé à une micro-hybridation et d’une motorisation E-Tech Hybrid de 145 ch déjà vue dans la Clio.
La gamme se compose de trois finitions (Zen, Intens et RS Line) dont la première profite déjà des aides au stationnement et de la caméra de recul, des capteurs de pluie et de luminosité, du freinage d’urgence automatique, de l’écran tactile de 7 pouces, de la connexion Apple CarPlay et Android Auto, de la climatisation automatique ou encore de l’accès et du démarrage sans clé. Le niveau Intens ajoute la reconnaissance des panneaux, les feux de route automatiques, la détection de l’angle mort, le régulateur adaptatif, les modes de conduite Multi-Sense, l’écran tactile de 9,3 pouces, la navigation, les jantes de 18 pouces… Enfin, la RS Line poursuit la montée en gamme avec l’aide au stationnement semi-automatique, les sièges avant électriques et chauffants, la sellerie cuir ou encore le pédalier en aluminium.
Grâce à ses prestations et son look, le SUV coupé de Renault plaît et se place dans le top 10 des meilleures ventes en 2022. À noter que la version RS Line remporte la moitié des suffrages.
À partir de juin de la même année, la gamme est remaniée avec de nouvelles finitions : Equilibre, Evolution, Techno, RS Line et E-Tech engineered.
Seulement deux ans après sa sortie, Renault décide de remanier son SUV. Seulement, les investissements sont limités et les évolutions restent très timides. Les modifications portent sur l’adoption du nouveau logo, qui se multiplie sur la nouvelle calandre. Le chrome de cette dernière disparaît et les feux arrière reçoivent un traitement cristal légèrement fumé, selon la finition choisie. L’intérieur, lui, reste strictement identique.
Puisque les finitions hautes RS Line et E-Tech engineered représentent 53 % des ventes à l’échelle européenne, la marque décide de les rassembler sous la finition Esprit Alpine. L’entrée de gamme Evolution est maintenue, mais le niveau Techno reprend les jantes des RS Line et E-Tech engineered.
Quant à l’Esprit Alpine, elle se distingue avec une sellerie en TEP et alcantara avec surpiqûres bleues, les ceintures adoptent cette même teinte et des décorations façon ardoise prennent place sur la planche de bord. À noter que de nouvelles évolutions apparaissent au printemps 2024, notamment liées à la norme GSR2. Régulateur adaptatif, aide au démarrage en côte ou encore alerte de survitesse sont des équipements supplémentaires.
C’est en décembre 2025 que la carrière de l’Arkana s’arrête, laissant sa place au Symbioz.
Caradisiac a aimé
- La consommation en hybride
- La dotation en équipement
- Le volume intérieur
- Le comportement routier
Caradisiac n'a pas aimé
- La consommation en micro-hybride
- L’agrément de la version hybride
- Le restylage trop timide
- Visibilité 3/4 arrière
Qualités et défauts
Ce qui peut vous tenter
- La consommation en hybride : composée d’un moteur thermique et deux électromoteurs, l’offre E-Tech 145 ch est capable de consommer en moyenne comme un diesel. Ce n’est pas tout puisque les phases électriques en ville sont largement majoritaires, ce qui le rend particulièrement économe dans cette utilisation.
- La dotation en équipement : Renault est assez généreux en la matière. Si l’entrée de gamme peut paraître un peu juste, ce qui est moins le cas à partir du restylage, le niveau Intens ou Techno en offre suffisamment. À noter que la conduite autonome de niveau 2 n’arrive en série qu’à partir de la finition Esprit Alpine.
- Le volume intérieur : en plus d’offrir assez d’espace pour deux adultes de grande taille à l’arrière, le coffre n’est pas en reste. Comptez 513 litres (480 sur la version hybride), avec un plancher amovible et un logement pour une roue de secours temporaire.
- Le comportement routier : l’Arkana n’est pas le couteau le plus aiguisé du segment, mais il offre un bon maintien de caisse et propose un compromis intéressant entre dynamisme et confort.
Ce qui peut faire hésiter
- La consommation en micro-hybride : c’est la limite de l’exercice, cette technologie n’a que peu d’incidence sur l’appétit, même en ville. Si vous vous orientez vers le 1.3 TCe de 140 ou 160 ch, il faut garder cet aspect à l’esprit.
- L’agrément de la version hybride : emballement du moteur, à-coups de la transmission, sensation de puissance limitée, l’hybride de 145 ch n’est pas le plus agréable à conduire. Néanmoins, la boîte de vitesses a profité d’amélioration durant sa carrière.
- Le restylage trop timide : il n’avait sans doute pas besoin d’une grande refonte, mais il faut avoir un œil exercé pour distinguer les deux versions, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
- La visibilité 3/4 arrière : l’Arkana n’est pas le seul à agacer les conducteurs lors des manœuvres. Pour compenser, toutes les versions sont équipées de la caméra de recul.
Budget
Achat / Cote :
Le SUV coupé de Renault a rapidement trouvé son public en neuf, les exemplaires ne manquent donc pas dans les petites annonces. Le site marchand de La Centrale (même groupe que Caradisiac) en regroupe un peu plus de 3 000. Sachez que la version Hybrid 145 ch concentre une grande partie de l’offre avec 78 % des modèles disponibles. L’Hybrid de 140 ch s’octroie une part de 16 %, ne laissant que des miettes, soit 6 %, au 1.3 TCe de 160 ch.
La mise de départ oscille autour de 12 000 € pour un Arkana Hybrid 145 ch Business ou Intens de 2021 affichant environ 150 000 km. Pour un modèle plus récent, de 2024, ayant parcouru moins de 100 000 km, il faut ajouter environ 1 500 €.
Quant à l’Hybrid de 140 ch, il faut viser un peu plus haut, vers 14 000 € pour en profiter. Un exemplaire de 2022 ayant parcouru 100 000 km, voire moins, est envisageable. Même constat pour le moteur TCe de 160 ch, mais au prix d’un kilométrage plus élevé, proche des 150 000 km.
Consommation :
À ce chapitre, tous les Arkana ne se valent pas. La version micro-hybride de 140 ch n’est clairement pas la plus indiquée puisque la consommation moyenne s’établit à 7,5 l/100 km. La déclinaison plus puissante, de 160 ch, fait mieux avec 6,1 l/100 km en moyenne. En toute logique, l’Hybrid de 145 ch est la meilleure sur ce point avec un appétit raisonnable de 5,5 l/100 km.
Assurance :
Par rapport à la concurrence tel que les Peugeot 3008 III, Citroën C3 Aircross et Toyota C-HR, le Renault ne se distingue guère puisque l’écart atteint au maximum 4 %, en sa faveur. Globalement, ce poste n’est pas vraiment un sujet, mais il convient toujours de faire jouer les différentes compagnies pour obtenir le meilleur prix.
Prix des pièces :
En plus de partager sa base technique avec le Captur, l’Arkana est un modèle de grande diffusion, ce qui permet de contenir les tarifs. Les pièces d’usure se vendent à des prix raisonnables et proches de ceux proposés par la concurrence française.
Entretien :
La périodicité d’entretien est assez fréquente sur l’Arkana, soit tous les ans ou 15 000 km. À noter toutefois que la distribution fait appel à une chaîne, ce qui ne nécessite pas son remplacement. Sachant que la main-d’œuvre est à peu près abordable, hormis dans les grandes villes, la maintenance se situe dans la moyenne.
Fiabilité
Description :
Le Renault Arkana présente un bilan positif au chapitre fiabilité. Il n’est pas pour autant irréprochable puisque la boîte de vitesses à crabots peut présenter des soucis, tout comme le système multimédia. Si ces désagréments peuvent agacer les propriétaires, ils sont généralement sans conséquence grave. Pour assurer une meilleure tranquillité d’utilisation, il est préférable de s’orienter vers un modèle restylé, à partir de juillet 2023.
Pannes lourdes ou immobilisantes :
- Boîte de vitesses : sur l’hybride 145 ch, ce système à crabots peut présenter des à-coups à basse vitesse et parfois des blocages. Des cas de casse ont aussi été recensés.
Autres pannes ou faiblesses :
- Batterie 12V : elle peut se décharger prématurément, notamment sur les modèles roulant peu, ce qui peut provoquer l’allumage de voyant au tableau de bord.
- À-coups : le moteur TCe de 130 et 160 ch peut être victime d’à-coups, ils peuvent provenir d’une défaillance de la pompe à carburant.
Aspect extérieur :
- Rien à signaler à ce chapitre
Finition intérieure :
- Rien à signaler à ce chapitre
Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord :
- Multimédia : le système Easy Link n’est pas sans reproches, ce qui est le cas pour la quasi-totalité des constructeurs. Ecran noir, coupure du Bluetooth ou encore absence d’affichage de la caméra de recul, les mises à jour permettent de régler ces désagréments.
- Chauffage : plusieurs propriétaires se plaignent de l’impossibilité de le régler par moments.
Rappel de rectification en concession :
- Août 2025 : il s’agit de contrôler le circuit de lubrification de la boîte de vitesses hybride. Si une fuite est détectée, un joint d’étanchéité sera remplacé sur les exemplaires produits entre septembre 2020 et septembre 2022.
- Mars 2022 : sur les modèles fabriqués entre le 11 octobre 2019 et le 21 novembre 2021, un calibrage défectueux de la direction assistée peut provoquer une surchauffe et entraîner une perte de l’assistance de direction.
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