Comparatif video - Renault Austral vs Arkana : la paire de famille

L’Arkana, lancé en 2021, est le dernier succès en date de Renault. Le SUV coupé est venu jouer les intérimaires entre la disparition du Kadjar et lancement de l’Austral, à la rentrée 2022. Ce rôle, il l’a tenu à merveille, au point d’être devant l’Austral au classement des ventes mondiales de Renault depuis le début de l’année 2023 (19 000 exemplaires vendus contre 15 000).

Si les deux SUV présentent le même gabarit, aux alentours de 4, 50 m, ils n’ont rien de commun en matière de design. L’Arkana, produit en Corée sur la base d’une Samsung XM3 (sur une plateforme de Captur), affiche une silhouette de coupé et une face avant commune aux « anciennes » Renault. A savoir : feux diurnes en forme de crochet, ancien logo petite calandre et capot plongeant. Renault n’abandonne pas sa pépite puisqu’un restylage essentiellement cosmétique (à la manière de la Clio 5) devrait intervenir très prochainement.

L’Austral débarqué en France récemment, adopte quant à lui le nouveau design de la marque avec un logo et une calandre XXL. Son look extérieur est bien plus conventionnel. Dans les deux cas il est possible d’opter pour une finition à consonnance sportive, RS Line pour l’Arkana et Esprit Alpine pour l’Austral.

C’est essentiellement à bord que l’écart se creuse. L’Arkana reprend intégralement la planche de bord, massive mais bien finie, du Captur, ainsi que son système multimédia daté appelé EasyLink. Ce dernier présente quelques lenteurs et des graphismes dépassés. Il a toutefois le mérite d’offrir la navigation de série dès le premier niveau de finition et d’être compatible Android et Carplay sans fil.

L’Austral bénéficie quant à lui d’un traitement plus moderne avec sur cette finition équivalente (Techno) le système OpenR et sa grande dalle en L, intégrant l’instrumentation numérique et le système multimédia. L'ergonomie est bonne et le système est ô combien plus performant. Dans les deux cas les matériaux et la finition sont dans la bonne moyenne du marché avec peut-être un léger avantage en faveur de l’Arkana, offrant une sellerie et des parties basses mieux traitées.

Malgré son statut de SUV coupé, l’Arkana n’est pas distancé par l’Austral dans le domaine de l’espace à vivre et des aspects pratiques. Premièrement il soigne aussi bien les passagers arrière par un espace aux jambes généreux et une garde au toit qui malgré un pavillon fuyant n’a rien de rédhibitoire. L’assise de la banquette arrière est bien creusée et soulève les jambes juste ce qu’il faut. L’Austral, lui a été pensé pour la famille et remplit dans ce sens toutes les bonnes cases.

Les deux concurrents sont donc capables d’accueillir deux adultes de grande taille dans de bonnes conditions. Dans les deux cas, le passager du milieu sera pénalisé par une assise étroite. L’Austral marque sa différence par la présence d’une banquette arrière coulissante (sur 16 cm). Cette dernière permet de privilégier le volume de coffre lorsque l’on voyage à deux, car avancée à fond, elle ne laisse plus d'espace pour les jambes.

En matière de volume de coffre sous tablette, pour les versions comparées (les volumes diffèrent avec les motorisations hybrides), l’Arkana devance son concurrent avec un score de 513 litres de base contre 500 pour l’Austral (banquette reculée). Toutefois, lorsqu’il s’agit de charger des objets volumineux, l’Austral repasse devant grâce à sa plus grande hauteur sous pavillon et son volume total de 1 525 litres contre 1 296 litres pour l’Arkana. Si les deux modèles disposent d’un plancher modulable, l’Austral creuse l’écart grâce à ses dossiers de siège arrière inclinables et la possibilité de rabattre ces derniers depuis le coffre. En matière de rangements additionnels, c’est pratiquement statu-quo. Le fameux accoudoir coulissant avec chargeur à induction intégré est ici remplacé par la boîte mécanique, un rangement et deux porte-gobelets. L’Arkana réplique avec quasiment la même configuration.

Les deux SUV s’avèrent très recommandables pour une famille de 4 personnes. Au décompte des points, l’Austral s’impose d’une courte tête dans le domaine des aspects pratiques.

Pratique Renault Austral Tce 130 MHEV Techno BVM Renault Arkana Tce 140 Techno EDC Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,4 /20 13,8 /20 Explication des critères de notation

Budget : deux offres attractives

L’écart de prix entre l’Arkana et l’Austral à finition identique et motorisation proches est contenu. L’avantage est à mettre au crédit du SUV coupé, vendu 34 050 € en finition Techno avec la motorisation essence TCe 140 équipée d’office de la boîte automatique EDC et d’une micro-hybridation 12v. L’Austral en finition Techno n’offre pas la même motorisation. Il renvoie vers le trois cylindres essence de 130 ch également micro hybridé (48 v) mais exclusivement livré en boîte mécanique. Il est facturé 36 500 € mais présente l’avantage d’échapper au malus écologique quand l’Arkana doit s’acquitter de 240 € en 2023.

Les consommations mixtes homologuées (WLTP) sont en faveur de l’Austral (5,2l/100 km contre 5,8 l/100 km) au même titre que la durée de garantie de 3 ans/150 000 km contre 2 ans/kilométrage illimité pour l’Arkana. Les intervalles d’entretien, la fiabilité et la décote attendues sur le marché de l’occasion sont similaires. Au final, l’Austral ne parvient pas à rattraper l'écart tarifaire et l'Arkana remporte la partie Budget.

Budget Renault Austral Tce 130 MHEV Techno BVM Renault Arkana Tce 140 Techno EDC Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 11,8 /20 12 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix/équipement : un Austral (très) bien équipé

Les 2 450 € d’écart en faveur de l’Arkana (sans oublier sa boite automatique de série) sont très vite rattrapés par le contenu en équipement de série présent sur l’Austral à finition équivalente. Cela commence par le système Multimédia OpenR, le chargeur de smartphone par induction, les jantes alliage de 19’’, la banquette arrière coulissante, la climatisation automatique bi-zone, les feux avant full LED adaptatifs, etc. Des équipements non proposé à finition équivalente sur l’Arkana. Au décompte des points, l’Austral offre un (léger) meilleur rapport prix/équipement.