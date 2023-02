3. Citroën C4 X VS Renault Arkana - A retenir : un Arkana plus homogène…

Tous les moyens sont bons pour investir des créneaux porteurs. Et celui des SUV coupé imaginé par les marques premiums attire désormais les foules chez les "généralistes". Renault a été l'un des premiers à flairer la tendance en créant l'Arkana, que l'on peut résumer vulgairement à un Captur bodybuildé.

dailymotion Comparatif vidéo - Citroën C4 X VS Renault Arkana : quel est le meilleur SUV coupé français ?

Cette fois, c'est au tour de Citroën d'entrer dans la danse. La C4 de dernière génération, qui avait pris des airs de baroudeuse avec sa suspension rehaussée et ses protections en plastique brut lors de son renouvellement en 2020, constituait la base idéale. Le résultat s'appelle C4 X. Un beau bébé de 4,60 m de long, soit 24 cm de plus que la compacte dont il dérive, glanés uniquement au niveau du porte-à-faux arrière (l'empattement est identique avec 2,67 m). La confrontation entre les deux Français est trop tentante, d'autant que le Renault affiche un gabarit proche, avec 4,56 m d'un pare-chocs à l'autre.

Aspects pratiques : le hayon qui tourne malle !

Outre ce profil "Fastback", le C4 X propose un coffre majoré de 130 dm3, soit un volume respectable de 510 dm3. Un véritable atout pour les familles qui ne comptent pas les bagages lors des départs en vacances. Sauf que ce n'est pas mieux que le Renault, qui lui affiche 513 dm3. Et surtout, la Citroën a perdu son hayon dans la greffe, au profit d'une malle classique. De fait, on évitera la tournée des antiquaires, alors que le Renault lui, invite à chiner même si la chute de la lunette arrière donne toujours de l'intérêt aux sangles et tendeurs élastiques…

Dans l'habitacle du C4 X, peu de changement par rapport à la berline compacte, hormis un nouveau système multimédia un peu plus réactif et lisible, sur un écran de même taille. L'ergonomie y gagne, et l'on apprécie de trouver toujours une console de chauffage avec de gros boutons, comme chez son rival. À la différence près que le Citroën propose un réglage de température séparé gauche/droite lui ! Par ailleurs, on dispose de plus de place au niveau des jambes que dans le Renault, et l'accès à bord est facilité par des assises plus basses qui permettent de moins courber l'échine en entrant.

Le Renault se rattrape toutefois avec sa grande tablette verticale très facile à utiliser et à portée de main. En outre, son instrumentation est plus complète et intuitive que celle, ultra-simpliste et aux polices de caractères minuscules, de son rival. Enfin, la présentation du mobilier apparaît moins austère, et la finition un peu plus sérieuse, l'habillage en plastique des contours de custodes tenant du bricolage dans le C4X, avec des alignements irréguliers.

Pratique Citroën C4 X 1.2 PureTech EAT8 Shine Pack Renault Arkana 1.3 TCe EDC R.S.Line Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 12,4 /20 13,8 /20 Explication des critères de notation

Budget : des coups de crayons pas si coûteux…

Par rapport à la C4, le "X" ne demande qu'un effort financier de 900 €, soit un tarif de 35 050 € dans cette version haut de gamme 1.2 PureTech 130 EAT8 Shine Pack. De quoi se montrer compétitif dans la catégorie des SUV compacts où l'on trouve des Peugeot 3008 ou Seat Ateca à prestations proches à plus de 40 000 €. Même s'il réclame 1 750 € supplémentaires, soit 36 800 € au total dans sa version 1.3 TCe EDC R.S. Line, l'Arkana limite les dépenses également et compense en partie son surcoût avec sa présentation plus sportive.

Reste que, dans les deux cas, on a affaire à des dérivés de modèles de la catégorie inférieure. Difficile donc, de parler de vrais bons plans. Surtout en ce qui concerne le Citroën, qui fait appel à un moteur 1.2 PureTech et à une boîte auto EAT8 largement amortis, pour ne pas dire désuets (pas de système microhybride). L'Arkana lui, profite de mécaniques plus modernes.

Budget Citroën C4 X 1.2 PureTech EAT8 Shine Pack Renault Arkana 1.3 TCe EDC R.S.Line Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 11,8 /20 12 /20 Explication des critères de notation

Equipements : l'Arkana un peu plus généreux !

Dans ces finitions haut de gamme, nos deux Français n'oublient rien d'important : accès mains libres, aides au stationnement avec caméra de recul, GPS, projecteurs LED, prises USB aux deux rangs et même sièges chauffants font partie de la dotation de série dans les deux cas. L'Arkana ajoute toutefois le chargeur de smartphone par induction (150 € chez Citroën) et le volant chauffant.

Du côté des aides à la conduite, tous deux disposent d'assistances dans l'air du temps, au premier rang desquelles la lecture des panneaux, l'aide au maintien dans la voie, le surveillant d'angles morts et le régulateur de vitesse adaptatif. Si le C4 X ajoute le système de centrage dans la voie autorisant la conduite autonome de niveau 2 (350 € chez Renault), L'Arkana répond avec un surveillant de trafic en marche arrière et un système de stationnement actif Park Assist.