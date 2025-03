Tout ce qu’il faut savoir sur le très subtil restylage du Renault Arkana

Déjà commercialisé en Russie et au Chili, Renault décide de lancer en 2021 son SUV coupé en Europe, le premier du genre au sein des constructeurs généralistes. Bien lui en a pris puisque 40 000 commandes ont été passées six mois après son lancement.

Toutefois, les modèles russe et européen n’ont que leur look de commun puisque le premier repose sur la base technique du Duster alors que le second profite de la plateforme CMF-B, identique à celle du Captur avec lequel il partage aussi son intérieur.

Il reprend ainsi l’instrumentation numérique de 10 pouces et le système multimédia s’affichant sur un écran tactile de 7 ou 9,3 pouces. Par contre, son gabarit est bien plus généreux avec une longueur de 4,57 m, le plaçant entre le vieillissant Kadjar et le Koleos. Il offre ainsi de l’espace pour les passagers et un coffre revendiquant un volume de 513 litres.

Sous le capot, il accueille uniquement des mécaniques hybrides à savoir le 1.3 TCe de 140 et 160 ch associé à une micro-hybridation et d’une motorisation E-Tech Hybrid de 145 ch déjà vue dans la Clio.

La gamme se compose de trois finitions (Zen, Intens et RS Line) dont la première profite déjà des aides au stationnement et de la caméra de recul, des capteurs de pluie et de luminosité, du freinage d’urgence automatique, de l’écran tactile de sept pouces, de la connexion Apple CarPlay et Android Auto, de la climatisation automatique ou encore de l’accès et du démarrage sans clé.

Le niveau Intens ajoute la reconnaissance des panneaux, les feux de route automatiques, la détection de l’angle mort, le régulateur adaptatif, les modes de conduite Multi-Sense, l’écran tactile de 9,3 pouces, la navigation, les jantes de 18 pouces…

Enfin, la RS Line poursuit la montée en gamme avec l’aide au stationnement semi-automatique, les sièges avant électriques et chauffants, la sellerie cuir ou encore le pédalier en aluminium.

Grâce à ses prestations et son look, le SUV coupé de Renault plaît et se place dans le top 10 des meilleures ventes en 2022. À noter que la version RS Line remporte la moitié des suffrages.

À partir de juin de la même année, la gamme est remaniée avec de nouvelles finitions : Equilibre, Evolution, Techno, RS Line et E-Tech engineered.

Le restylage de juillet 2023

Seulement deux après sa sortie, Renault décide de remanier son SUV. Seulement, les investissements sont limités et les évolutions restent très timides. Les modifications portent sur l’adoption du nouveau logo, qui se multiplie sur la nouvelle calandre. Le chrome de cette dernière disparaît et les feux arrière reçoivent un traitement cristal légèrement fumé, selon la finition choisie. L’intérieur, lui, reste strictement identique.

Puisque les finitions hautes RS Line et E-Tech engineered représentent 53 % des ventes à l’échelle européenne, la marque décide de les rassembler sous la finition Esprit Alpine. L’entrée de gamme Evolution est maintenue, mais le niveau Techno reprend les jantes des RS Line et E-Tech engineered.

Quant à l’Esprit Alpine, elle se distingue avec une sellerie en TEP et alcantara avec surpiqûres bleues, les ceintures adoptent cette même teinte et des décorations façon ardoise prennent place sur la planche de bord.

À noter que de nouvelles évolutions apparaissent au printemps 2024, notamment liées à la norme GSR2. Régulateur adaptatif, aide au démarrage en côte ou encore alerte de survitesse sont des équipements supplémentaires.

Le restylage en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la « phase 1 » à gauche (en haut sur mobile) et la « phase 2 » à droite (en bas sur mobile).

Les versions RS Line/Esprit Alpine