SUV Renault Arkana : lequel choisir ?

Le Renault Arkana est la première expérience de Renault sur le marché des SUV coupés. Et une expérience concluante puisque ce modèle s’est placé en 2023 à la quinzième place des modèles les plus vendus en France et qu’il est depuis le début de l’année en vingtième position de ce même classement. Arrivé à la fin de 2020 ce modèle a été restylé en 2023 et au printemps 2024 il s’est vu doté de nouveaux équipements afin de se conformer à la norme GSR 2 qui s’applique à tous les véhicules neufs à partir du 7 juillet 2024.

Cette dotation améliorée, qui comprend par exemple un régulateur adaptatif, une aide au démarrage en côte (avec fonction Auto/Hold) et la prédisposition éthylotest, s’accompagne, malheureusement, d’une hausse des tarifs (ceux-ci ont depuis encore augmenté), ainsi la version d’entrée de gamme (1.3 TCe de 130 ch et finition Evolution) est désormais affichée à 31 700 € avec un équipement important comprenant : climatisation automatique, écran central tactile de 7 pouces avec GPS, jantes alliage de 17 pouces, projeteurs avant 100 % LED, bouton « My Safety Switch » qui permet de désactiver diverses aides à la conduite…

Un style apprécié

Mais ce qui plaît chez le Renault Arkana c’est son style. Un style qui a peu évolué lors du restylage, celui-ci a permis d’intégrer le nouveau logo de la marque dans une calandre redessinée, la signature lumineuse a été repensée avec des feux cristal à l’arrière. Pour le reste, le Renault Arkana conserve les mêmes proportions et son style dynamique avec une ligne de toit qui s’incline vers l’arrière, des porte-à-faux relativement courts, une garde au sol relevée et des protections plastiques autour de la carrosserie.

L’Arkana fait encore confiance à des commandes physiques

Dans l’habitacle, la planche de bord de l’Arkana n’a pas bénéficié de modifications, elle est proche de celle du Renault Captur (non restylé) avec un bel écran tactile en plein centre qui passe de 7 à 9,3 pouces en fonction des finitions et une instrumentation numérique de 10,25 pouces de série avec les deux finitions haut de gamme (Techno et Esprit Alpine), la finition d’entrée de gamme se contenant de compteurs « traditionnels ». Malgré la présence d’un écran tactile dont l’interface OpenR Link vient de bénéficier d’une évolution, l’Arkana conserve de nombreuses commandes physiques bien pratiques au quotidien. Il dispose aussi d’une belle habitabilité aux places arrière avec une garde au toit qui n’est pas pénalisée par le profil « coupé » du modèle et si le seuil de chargement est élevé, le volume de coffre est d’une bonne capacité puisqu’il affiche 513 litres.

De l’hybride et du micro-hybride sous le capot

Dans le compartiment moteur du Renault Arkana on trouve des motorisations connues qui sont toutes électrifiées. Il y a ainsi des blocs micro-hybride 12V de 140 et 160 ch et une motorisation hybride de 145 ch. Seule la dernière motorisation échappe au malus écologique 2024 et il faudra dépenser de 310 € à 360 € de plus pour la micro-hybride de 140 ch et 540 € pour la motorisation micro-hybride de 160 ch qui n’est disponible qu’avec la finition la plus haut de gamme Esprit Alpine.

Un comportement dynamique, mais pas sportif

Même si ce modèle avait déjà été vendu en 2019 en Russie avec une plateforme de Dacia Duster 2, pour le modèle vendu en France à la fin de 2020 (et produit en Corée du Sud), le Losange a repris la plateforme CMF-B de la Renault Clio 5 et du Captur 2. Plus moderne, cette base technique permet au Renault Arkana d’avoir des prestations dignes de ce que l’on attend d'une voiture moderne avec un comportement assez dynamique, mais qui n’a rien de sportif. C’est un cran en dessous de ce que distille un Peugeot 408, à cause de mouvements de caisse plus marqués. Le comportement de l’Arkana ne souffre pas de défaut rédhibitoire et ce modèle affiche un bon compromis confort/dynamisme.

Dans la catégorie des SUV coups compacts qui accueille le Renault Arkana, la concurrence est réduite. On peut citer les Citroën C4 X, Peugeot 408, Toyota C-HR, Volkswagen Taigo. Face à eux, le Renault Arkana a une belle carte à jouer grâce à une belle homogénéité et un bon compromis confort/dynamisme. Il peut de plus associer à cela une dotation complète dès l’entrée de gamme pour un tarif qui se situe dans la bonne moyenne de la catégorie.

Le SUV Renault Arkana en dix points