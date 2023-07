Renault Arkana (2023) : petite mise à jour et finition Esprit Alpine

Lancé en 2021, le SUV coupé de Renault n’a pas tardé à trouver son public. Au total, 163 000 exemplaires se sont vendus (hors cousin technique Samsung XM3) et il se place à la 13e place en France depuis le début de l’année, juste derrière son grand frère l’Austral.

Afin de garder la forme, Renault lui offre une mise à jour, sans toutefois investir trop. En effet, les modifications portent sur l’adoption du nouveau logo, qui se multiplie également sur la nouvelle calandre. Le chrome de cette dernière et des entourages des vitres disparaît et les feux arrière reçoivent un nouveau traitement cristal légèrement fumé.

Puisque les niveaux RS Line et E-Tech Engineered représentent 53 % des ventes en Europe, Renault compte bien capitaliser sur les niveaux haut de gamme, aux marges plus confortables. En toute logique, l’Arkana profite donc du niveau Esprit Alpine avec une présentation sportive : lame de bouclier avant et aileron arrière spécifiques, et jantes de 19 pouces.

Ce niveau Esprit Alpine se distingue davantage à l’intérieur avec une sellerie mélangeant TEP et Alcantara avec surpiqûres bleues et logo Alpine, les ceintures adoptent également cette teinte et des décorations façon ardoise s’invitent sur la planche de bord, un revêtement vu sur le dernier Espace.

Une gamme simplifiée

L’Arkana cru 2023 voit sa gamme simplifiée puisque les niveaux RS Line et E-Tech Engeneered sont remplacés par cet Esprit Alpine. L’entrée de gamme Evolution est maintenue avec la navigation, Android Auto et Apple CarPlay sans fil ou encore le combiné d’instrumentation numérique de sept pouces. Le second niveau Techno reprend les jantes des anciennes versions RS et E-Tech Engeneered.

Côté mécanique, l’Arkana conserve les motorisations mild hybrid de 140 et 160 ch ainsi que le full hybrid de 145 ch.

Renault n’a pas encore dévoilé les prix de son SUV coupé. Ils seront connus lors de la commercialisation qui devrait intervenir d’ici octobre ou novembre.