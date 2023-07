Marché auto : la Renault Clio repasse en tête !

Avec 190 847 voitures neuves particulières vendues en France en juin (+11,5% par rapport au mois de juin 2022), le marché français reste sur la même tendance que depuis le début de l’année avec un niveau très supérieur à celui de 2022 mais très légèrement inférieur à celui de 2021. Sur les six premiers mois de l’année, la hausse est de 15,3% par rapport à la même période de 2022.

Dans le détail, le groupe Stellantis recule de 2,8% à cause d’une baisse de 10,5% de Peugeot et de 4,4% de Citroën, malgré des hausses importantes de toutes ses autres marques (+14,5% pour Opel notamment). Le groupe Renault recule de 8,7% à cause d’un repli de 8,5% de la marque au losange et surtout de 10,5% de Dacia, un phénomène rare. Les autres principaux groupes automobiles réalisent de bien meilleurs résultats, avec 41% de hausse en moyenne par rapport à juin 2022.

La part de véhicules neufs électrifiés atteint un niveau record sur ce mois de juin 2023 avec 27% du mix total de ventes en incluant les véhicules hybrides rechargeables, contre 17% pour les véhicules électriques seuls.

L’essence conserve plus que jamais la préférence des clients français avec 38% du marché couvert sur les six premiers mois (contre 37,5% sur la même période de l’année dernière), devant l’électrique (15,5%), l’hybride simple (13,6%), le diesel (10,6%), le micro-hybride (9,4%) et l’hybride rechargeable (8,8%). A noter qu’il ne s’est vendu aucune voiture à hydrogène depuis le début de l’année.

La revanche de la Renault Clio

Alors que la Peugeot 208 faisait la course en tête des modèles les plus vendus depuis le début de l’année, les très bons résultats de la Clio en mai et juin lui permettent de reprendre la première place après les six premiers mois. Elle compte 47 732 ventes contre 46 797 pour sa rivale de la marque au lion. L’arrivée de la version restylée devrait l’aider, même si sa principale rivale se prépare elle aussi à passer par la case lifting. Huitième, le Tesla Model Y est la voiture électrique la plus vendue du classement avec 17 741 unités écoulées devant la Dacia Spring en quatorzième position (15 083 ventes) et la Renault Mégane E-Tech (9 488). Cette dernière est talonnée par la MG4 (7 573).