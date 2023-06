Le marché auto toujours en forme en mai 2023

Les mois se suivent et se ressemblent pour le marché automobile français en 2023. Il se situe depuis le début de l’année à un niveau meilleur que celui des autres années post-covid19, sans pour autant retrouver sa forme exceptionnelle de 2019. En mai 2023, il s’est vendu 14,8% de voitures particulières en plus par rapport au même mois de l’année dernière. Sur les cinq premiers mois de l’année, l’amélioration est de 16,3% par rapport à la même période de 2022.

Dans le détail, le groupe Stellantis progresse de 6,5% grâce à des hausses importantes pour DS (+25,8%), Jeep (+20,4%) et Maserati (+100%). Le groupe Renault monte de 18% grâce à la hausse de toutes ses marques, le groupe Toyota prend +4,2% et les autres groupes augmentent eux de 21,2%.

Après un mois d’avril en léger repli, la part de voitures électriques augmente à nouveau dans les ventes de voitures neuves. Elle remonte à 16%, proche du record absolu de 17% en mars 2023.

Sur les cinq premiers mois de l’année, l’essence conserve l’avantage parmi les énergies préférées des Français (38,6%) mais le 100% électrique arrive désormais à la seconde place (15%) devant l’hybride simple (13,4%) et le diesel (10,9%). L’hybride rechargeable stagne, à 8,6%.

La Peugeot 208 en tête, le Tesla Model Y 10ème

Dans le classement des voitures les plus vendues, la Peugeot 208 reste intouchable en tête avec ses 38 456 exemplaires écoulés sur les cinq premiers mois. Deuxième avec 35 234 unités, la Renault Clio devrait profiter prochainement de l’arrivée de sa version restylée. La Dacia Sandero demeure troisième (mais première sur les ventes aux particuliers) et le Tesla Model Y est la première voiture électrique, en dixième position du classement. La Dacia Spring est elle quatorzième et la Renault Mégane E-Tech 27ème.