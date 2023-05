En fait, les Français se sont déjà mis à la voiture électrique

Depuis quelques années, la part des ventes de voitures électriques ne cesse d’augmenter quand on regarde les chiffres du marché automobile français. Cette part de voitures électriques neuves vient de légèrement baisser au mois d’avril 2023 par rapport au premier trimestre, mais la tendance haussière devrait continuer maintenant que l’offre des constructeurs s’améliore et qu’il reste de grosses aides à l’achat (5 000€ pour les modèles coûtant moins de 47 000€ en 2023).

Et d’ailleurs, doit-on ces bonnes ventes de voitures électriques neuves avant tout aux politiques de renouvellement de flottes des entreprises ? Si de récentes études indiquant une défiance des Français pour cette technologie auraient pu le laisser penser, les chiffres semblent dire tout l’inverse.

D’après les données du marché compilées par AAA Data, la part de véhicules électriques dans les véhicules neufs achetés par les particuliers ne cesse d’augmenter en France. Elle est même régulièrement supérieure à la part de véhicules électriques dans les ventes de véhicules neufs aux entreprises : sur l’année 2021, 13% des voitures neuves achetées par les particuliers français étaient déjà électriques, contre 7% pour les entreprises.

En 2022, cette part est montée à 19% chez les particuliers contre 9% pour les entreprises. Sur le premier trimestre 2023, les voitures électriques représentaient même 21% des véhicules neufs achetés par les particuliers contre 12% pour les entreprises !

En avril 2023, un mois où les ventes électriques ont légèrement faibli en parts du marché neuf, les modèles à zéro émission représentaient toujours 18% des autos auprès des particuliers. Chez les entreprises, cette part n’était que de 10%.

C’est l’inverse pour les hybrides rechargeables

Les chiffres prouvent donc que les Français sont finalement moins réticents à acheter une voiture électrique que les entreprises et même déjà nombreux à se convertir à cette technologie. Ils achètent aussi moins de véhicules hybrides rechargeables (en parts) que les sociétés : 5 % en 2022 contre 11% pour les sociétés.

Grâce à leur fiscalité avantageuse pour les professionnels (pas de TVS), les véhicules hybrides rechargeables ne trouvent plus grâce qu’auprès des entreprises et devraient continuer à baisser dans les mois à venir. Les particuliers achètent en revanche davantage de modèles hybrides simples (25% en avril 2023 contre 20% pour les entreprises).

A noter enfin que c’est la Dacia Spring qui domine le marché auprès des particuliers français depuis 2022. Le Tesla Model Y est second avec 6 589 exemplaires vendus au premier trimestre 2023, contre 7 424 exemplaires pour la citadine de la marque roumaine. La Fiat 500 est troisième (3 670 exemplaires) devant la Peugeot e-208 (3 509 exemplaires), la Renault Mégane E-Tech (2 667 exemplaires) et la MG4 qui talonne déjà sa rivale française (2 393 exemplaires). Suivent ensuite les Tesla Model 3 (2 233), Renault Twingo E-Tech (1 729), Renault Zoé (1 240) et Hyundai Kona (1 072).