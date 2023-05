Le marché automobile progresse en avril mais la part des voitures électriques est en baisse

+21,9%. Voilà l’évolution du marché automobile français sur le mois d’avril 2023 par rapport à la même période l’année dernière. Des chiffres très supérieurs pour l’instant à ceux de l’année 2022, même s’ils n’atteignent pas tout à fait le niveau du début d’année 2021 et restent très en-dessous de celui du début de l’année 2020 avant l’arrivée de la crise du covid-19. Sur les quatre premiers mois de l’année 2023, la progression est de 16,7% par rapport à la même période en 2022 ce qui reste évidemment très positif (d’avant plus que la hausse s’est amplifiée après le mois de février).

Dans le détail, les ventes progressent de 1,7% au sein du groupe Stellantis (avec une forte hausse chez Alfa Romeo à +98,6%) et elles explosent carrément dans le groupe Renault avec un bond de 50,8% dû à Dacia (+63,9%) et Renault (+46,1%).

On note en revanche un léger repli de la part des ventes de voitures électriques, qui n’ont représenté que 13% du total voitures neuves en avril 2023 au lieu de 17% un mois plus tôt ou de 16% en février. Elles reviennent au niveau de janvier 2023 et si la baisse du premier mois de l’année s’expliquait en partie par la réduction du bonus écologique de 1000€ (et les nombreux achats anticipés à la fin 2022 en prévision de cette baisse), le recul du mois d’avril paraît plus étonnant. Est-ce en raison du nombre moins important de livraisons chez la marque Tesla (seulement 1 333 exemplaires du Model Y en avril 2023 )? Précisons qu'en raison de l'augmentation générale des ventes de 2023 par rapport au même mois de l'année 2022, le nombre de voitures électriques écoulées reste en hausse en comparaison de celles de l'année dernière (+35%). La part assez limitée de véhicules hybrides rechargeables (8%) paraît plus logique et suit la tendance baissière de ce genre de véhicules chez nous (et partout en Europe) depuis quelques mois.

Sur les quatre premiers mois de l’année 2023, l’essence reste l’énergie préférée des acheteurs en couvrant 38,9% des voitures neuves. L’électrique arrive en seconde position (14,5%) devant l’hybride simple (13,5%) et le diesel (11%). Sur cette période encore, l'électrique progresse par rapport à l'année dernière. Notez pour l’anecdote qu’il s’est vendu 4 autos à hydrogène pendant ce premier tiers de l’année 2023…

La Peugeot 208 en tête, le Tesla Model Y premier chez les électriques

Du côté des modèles, la Peugeot 208 fait confortablement la course en tête. Sur les quatre premiers mois de l’année, elle s’est écoulée à 31 019 exemplaires contre 26 821 exemplaires pour la Renault Clio. Du côté des véhicules électriques, le Tesla Model Y est premier (10 697 unités) et figure à la neuvième position du marché français, juste devant la Dacia Spring qui ne s’est vendue qu’à un exemplaire de moins. Reste maintenant à voir si les ventes de voitures électriques vont repartir à la hausse dès le mois de mai ou si le repli se poursuit.