La voiture électrique commence à s'installer en France

Le marché automobile français a frémi sur le mois de mars 2023 avec une augmentation de 24,2% des ventes de voitures particulières par rapport à mars 2022, un mois historiquement mauvais. Ce très bon niveau de vente, revenu à celui des années « normales » d’avant la crise du Covid-19, doit beaucoup à un phénomène de rattrapage des livraisons en retard et ne reflète sans doute pas l’état exact du marché automobile français. Mais s’il a de quoi redonner espoir aux professionnels de la filière, il montre surtout une croissance assez marquée de la part de voitures électriques dans ce nombre de voitures neuves. En 2022, cette part de voitures électriques neuves était en moyenne de 13,3% grâce notamment aux très bons chiffres des derniers mois de l’année (logique juste avant la réduction de 1000€ du bonus écologique en 2023).

Si on a noté un très léger repli de ces ventes de voitures électriques en janvier 2023, phénomène expliqué très probablement par cette réduction du bonus écologique, les ventes de véhicules à zéro émission sont depuis reparties de plus belle. En mars 2023, elles ont atteint une part record de 16,7% du nombre de voitures particulières neuves. Sur le premier trimestre de l’année 2023, elles se situent à 15,4% du total de ventes. Si bien que l’énergie électrique constitue désormais la seconde motorisation la plus répandue chez nous en neuf derrière l’essence (38,7%, en légère augmentation par rapport à l’année dernière) et devant l’hybride simple (13,6%). Le diesel, autrefois privilégié par les automobilistes français, n’est plus que cinquième (11,2%) juste devant l’hybride rechargeable (8,7%) et l’hybridation légère (8,6%).

Une progression « anormale » de Tesla

Ces ventes de voitures électriques profitent aussi de l’augmentation de 80% des livraisons de Tesla en mars. Si le constructeur américain jouit toujours d’un franc succès grâce surtout à son model Y, cette hausse spectaculaire s’explique par l’organisation du constructeur qui livre toujours l’essentiel de ses autos à la fin des trimestres. 6 455 exemplaires du SUV électrique de Tesla ont ainsi été écoulés en mars 2023, soit quasiment le double de Dacia Spring et de Peugeot e-208. Il n’empêche que sur le total de janvier à mars 2023, le Model Y occupe « à la régulière » la neuvième position du marché automobile français (9 364 unités) juste devant la Dacia Spring (8 264 exemplaires). La Renault Mégane E-Tech est troisième (4 460 unités).

D’après la tendance actuelle et en admettant que ces ventes ne devraient pas faiblir d’ici la fin de l’année compte tenu du renforcement continu de l’offre, les voitures électriques devraient représenter plus de 15% des ventes de voitures neuves sur l’année 2023. Iront-elles jusqu’à tutoyer les 20% avec les traditionnelles hausses d’achat de fin d’année anticipant la baisse du bonus écologique, qui se réduira à 4 000€ en 2024 ? C’est possible, même s’il faudra sans doute attendre l’arrivée de modèles électriques moins chers pour que cette part de voitures électriques neuves devienne majoritaire en France (et dans le reste de l’Europe en dehors de la situation très particulière en Norvège). Les futurs modèles comme la Renault 5 électrique et la Volkswagen ID.2, dont le prix de départ devrait se situer autour des 25 000€, pourraient aider en cela. Mais elles n’arriveront pas avant l’année prochaine pour la Française et 2025 pour l’Allemande.