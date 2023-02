Les Français veulent la voiture électrique parfaite

Chaque année depuis plus de dix ans, le cabinet Deloitte dévoile son étude sur le comportement d'achat des Français en matière d'automobile et leur relation avec la voiture électrique. Pour cela, ils ont interrogé 1006 consommateurs dans notre pays entre septembre et octobre 2022, des données incluses dans une grande étude rassemblant 26 000 consommateurs de 24 pays différents. L’édition 2023 de cette étude prouve que les Français restent très exigeants en matière de voitures électriques, avec des attentes pas forcément en phase avec la réalité du marché automobile actuel.

D’après la Global Automotive Consumer Study 2023 de Deloitte, les Français veulent d’abord une voiture électrique bon marché. Ils sont 37% à considérer que le bon prix d’achat neuf d’un véhicule à zéro émission se situe entre 15 000 et 30 000€, et 20% à admettre que ce prix peut se situer entre 30 000 et 50 000€. 14% d’entre eux estiment qu’ils valent moins de 10 000€ et 17% accepteraient d’y investir entre 10 000 et 15 000€. Au total, 89% des Français refuseraient d’y mettre 50 000€ ou plus. Sauf qu’ils sont également très exigeants sur l’autonomie que ce véhicule électrique doit offrir. 37% des Français interrogés exigent plus de 600 kilomètres d’autonomie et 79% d’entre eux veulent au moins 400 kilomètres d’autonomie (supposée « réelle » et non pas d’après l’homologation WLTP). Or, dans le marché actuel les véhicules électriques offrant plus de 400 kilomètres d’autonomie réelle coûtent bien souvent plus de 50 000€, car ces niveaux d’autonomie nécessitent de grosses (et chères) batteries.

8% de Français partants pour la voiture électrique seulement ?

Ajoutez à cela la nécessité pour 63% des Français interrogés de posséder sa propre maison pour pouvoir recharger sa voiture électrique au domicile, et vous limitez fortement la liste des candidats intéressés par ce genre d’investissement. D’après l’étude de Deloitte, seulement 8% des Français interrogés seraient prêts à acheter une voiture électrique. Soit moins que le pourcentage de voitures électriques dans les ventes de voitures neuves en France en 2022 (12%). L’étude note que « 43% des Français se sont déclarés prêts à acheter une voiture électrique », mais cette affirmation englobe les véhicules hybrides simples et hybrides rechargeables. Un chiffre qui donnerait des sueurs froides à tous les constructeurs qui investissent massivement dans les voitures électriques actuellement...