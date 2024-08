Le Renault Arkana, ce best seller sacrifié par les normes et la politique

Lancé en 2020, l’Arkana arrivait au moment où Renault sortait d’une mauvaise passe économique. Alors que le Kadjar n’avait pas réussi à se vendre aussi bien que le Peugeot 3008, la marque au losange lançait une sorte de Captur allongé au maximum disposant de places arrière généreuses et d’un profil « façon coupé », un genre de carrosserie devenu incontournable chez les SUV actuels.

Certes, l’Arkana n’est pas le plus grand carton de l’histoire du groupe Renault. Mais avec 240 000 exemplaires écoulés sur ses trois premières années de carrière (en incluant celles de son cousin coréen le Samsung XM3), il a permis au constructeur de se relancer avant l’arrivée d’autres modèles importants (l’Austral en tête).

Mais comme annoncé l’année dernière, cet Arkana restylé il y a quelques mois disparaîtra du marché dès 2025. Alors qu’il faudrait le mettre en conformité avec les normes Euro7 pour qu’il poursuive sa carrière en Europe, Renault a décidé de plutôt le supprimer sachant que les plans de son usine en Corée du Sud ont changé récemment.

Il doit libérer la place

Pour rappel, la structure Renault Korea Motors désormais détenue à 34% par les Chinois de Geely prépare l’industrialisation de nouveaux modèles conçus spécifiquement pour ce marché, dont le Renault Grand Koleos. Il n’y aura donc plus de place pour l’Arkana qui sera sacrifié à cause d’un calendrier peu favorable.

Certes, Renault dispose désormais de nombreux autres SUV pour les clients européens et on commençait justement à trouver l’offre vraiment très dense avec les Captur, Symbioz, Scenic E-Tech Electric, Arkana, Austral, Espace et Rafale. Mais il restera sans doute de la place pour un nouveau SUV « façon coupé » dans les cartons de Renault pour la fin de la décennie selon l’évolution du marché européen.