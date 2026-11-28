Le hit-parade des modèles les plus vendus en Europe depuis le début de l’année 2026 présente un profil plutôt contre-intuitif. Alors que le marché a progressé à bon rythme (5,8 %), huit des dix voitures les plus demandées figurent au palmarés malgré un fort repli de leurs immatriculations. La Dacia Sandero, qui fait la course en tête, accuse un recul de 10 %, le Volkswagen T-Roc, troisième, régresse de 9 % et la Renault Clio, au cinquième rang, dégringole de 15 %. Seuls le Model Y de Tesla et la vaillante Volkswagen Golf sont en hausse. Le reste de la progression est imputable à une multitude de véhicules éloignés de la tête du classement comme les Mercedes GLC, Fiat Panda, BYD Seal U ou Citroën C3 Aircross.

On pourra arguer que tel ou tel modèle est un cas particulier mais si l’on considère globalement le top 10 européen, on relève que celui-ci concentre 28 % des ventes depuis le début de l’année contre plus de 31 % en 2025. Ces chiffres traduisent une réalité devenue palpable: l’offre automobile n’a jamais été aussi fragmentée. En France, le nombre de marques est passé de 58 en 2020 à 74 en 2026 pour un total de 603 modèles disponibles, selon AAAData. L’extension des gammes de véhicules électriques a largement contribué à ce foisonnement de même que l’arrivée d’innombrables firmes chinoises venues déverser leur lot de nouveautés. Résultat : la prééminence des grands classiques – ces modèles qui se posaient, selon la formule consacrée, comme « la référence de leur catégorie » - et que l’on achetait les yeux fermés n’est plus ce qu’elle était.

Pillés par la Chine?

Face à ce kaléidoscope, l’automobiliste a de quoi être saisi de perplexité si ce n’est de vertige. D’abord, il doit opter pour un type de motorisation (essence, hybride, électrique) ce qui ne va pas forcément de soi, en particulier pour le calcul du coût total d’utilisation. Puis, envisager une marque dans un patchwork où se pressent blasons historiques et outsiders venus d’Asie. Sans compter que la mondialisation et la polarisation du débat politique ont provoqué l’irruption d’un critère de sélection certes optionnel et subjectif mais difficile à ignorer : la géopolitique. Opter pour une BYD ou une XPeng expose à un acerbe « dis, ça ne te gène pas d’acheter chinois ? » et rouler en Tesla prête le flanc à l’accusation de complaisance avec le populisme à la sauce Maga. Jadis, partir à la pêche en Lada Niva ne vous faisait pas passer pour l’œil de Moscou.

Ayant finalement élu la marque qui lui sied, l’acheteur constatera qu’en dépit des apparences, la sélection du modèle offre de facto des options réduites. Avec la quasi-disparition des citadines du segment A, les propositions de petits modèles se sont rabougries. Le catalogue des berlines classiques thermiques s’est lui-aussi réduit comme peau de chagrin et celles qui demeurent commencent à subir le poids des ans. Quant aux breaks, monospaces, 4x4, coupés et cabriolets, ils ont pris la tangente. En revanche, si c’est un SUV qu’il lui faut, l’aimable clientèle aura alors l’embarras du choix. Ou le choix de l’embarras tant ces sport utility devenus hégémoniques et qui frappent l’automobile d’alignement racontent tous la même histoire.

Il n’est pas dit que cette abondance de biens qui tient souvent du trompe-l’œil soit appelée à perdurer. A peu près tous les constructeurs ont fait savoir que, confrontés aux moindres marges que leur imposent les véhicules électriques, ils sont résolus à nettement réduire leur gamme. On se prend alors à rêver de l’automobile d’il y a pile un siècle lorsque, dans les années 1920, les riches acheteurs s’offraient un châssis motorisé sur lequel ils faisaient installer une carrosserie à leur goût.