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Dacia Sandero 3

Fiche fiabilité

Pourquoi la fiabilité de la Dacia Sandero n'est pas exempte de tout reproche

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Julien Bertaux

18  
Pourquoi la fiabilité de la Dacia Sandero n'est pas exempte de tout reproche

Dates clés

  • Décembre 2020 : commercialisation de la berline et de la Stepway
  • Août 2022 : adoption du nouveau logo
  • Janvier 2026 : lancement de la version restylée
Calculer la cote de ce véhicule

En bref

Après deux générations à succès, lancées respectivement en 2007 et 2012, ce troisième opus n’a d’autre choix que de connaître le même destin. La recette reste donc similaire, reprendre des éléments techniques déjà existants afin de contenir les coûts tout en améliorant tous les critères : l’insonorisation, le confort, la présentation, les équipements ou encore le design.

Dernier point essentiel, conserver des tarifs très attractifs. Ce qui n’a pas vraiment été le cas, en l’espace de cinq ans, ils ont grimpé de 50 % ! Pour le reste, le contrat est rempli. La Sandero s’améliore en tous points et remplit toutes les fonctions que l’on attend d’une voiture, sans en faire de trop.

De plus, Dacia a eu la bonne idée de reconduire la version Stepway, qui ajoute un aspect baroudeur parfaitement dans l’air du temps. La marque aurait eu tort de se priver d’une version qui connaît un véritable succès. Même constat pour la version GPL qui permet de réelles économies à l’usage, d’autant plus que la concurrence est absente sur ce créneau.

Afin de séduire une clientèle aussi large que possible, Dacia n’oublie pas les autres variantes : Sce 65, TCe 90, TCe 110, boîte manuelle ou à variation continue (CVT), ainsi que plusieurs finitions (Access, Essentiel, Confort puis Expression…).

À l’occasion du Mondial de l’auto 2022, toute la gamme Dacia change de visage avec l’adoption d’un nouveau logo. Ce dernier s’accompagne d’une calandre revue et d’un lettrage « Dacia » sur le hayon de coffre.

Cette évolution ne remet pas en cause le restylage en ce début d’année. Signature lumineuse en forme de T inversé, feux arrière redessinés, calandre inédite, boucliers revus, les évolutions ne sont pas si timides. L’intérieur profite de nouveaux tissus, d’un volant redessiné, d’équipements plus technologiques (combiné d’instrumentation de 7 pouces, écran tactile de 10 pouces…) et de certaines aides à la conduite devenues obligatoires.

Sous le capot, les puissances sont à la hausse (TCe 100 ch et Eco-G de 120 ch) et la motorisation Hybrid de 155 ch fait son apparition.

Caradisiac a aimé

  • La version GPL
  • Le volume habitable
  • Le niveau d’équipements décent
  • Le look de la version Stepway
  • La fiabilité générale

Caradisiac n'a pas aimé

  • Quelques pépins à signaler
  • L’insonorisation
  • La consommation
  • La transmission automatique
  • Le comportement peu dynamique

Nos versions préférées

  • III STEPWAY 1.0 ECO-G 100 CONFORT
  • III 1.0 TCE 90 CONFORT

Qualités et défauts

Ce qui peut vous tenter

  • La version Eco-G (GPL) : par les temps qui courent, s’offrir une auto qui s’abreuve d’un carburant facturé moins d’un euro le litre est très séduisant. Il faut juste garder en tête que la consommation augmente de 25 % avec ce gaz. De plus, cette Sandero peut toujours fonctionner à l’essence.
  • Le volume habitable : malgré son gabarit compact (4,10 m de long), elle offre un bel espace intérieur. Les passagers arrière voyageront dans de bonnes conditions. Cet avantage ne s’obtient pas en contrepartie du coffre, qui cube 328 litres. On peut juste lui reprocher un seuil de chargement un peu haut.
  • Le niveau d’équipements décent : écran multimédia avec réplication du smartphone, allumage automatique des phares, carte d’accès et démarrage mains libres ou encore caméra de recul, la Sandero propose l’essentiel, à condition de monter en gamme.
  • Le look de la version Stepway : avec ses barres de toit, ses boucliers spécifiques ou encore ses arches de roue en plastique noir, elle reprend les codes des SUV et cela plaît : elle représente près de 40 % des annonces.
  • La fiabilité générale : fidèle à la réputation de la marque, la Sandero est épargnée par les gros soucis qui nécessitent une immobilisation et souvent de remplir un chèque conséquent.

Ce qui peut faire hésiter

  • Quelques pépins à signaler : elle n’est pas totalement à l’abri des soucis, notamment électroniques. Rien de grave au demeurant, mais cela peut devenir agaçant au quotidien.
  • L’insonorisation : malgré des améliorations, cela n’a jamais été le point fort de l’auto. Cela ne se ressent guère lors des petits trajets, c’est nettement moins le cas après six heures d'autoroute.
  • La consommation : elle ne mérite pas un carton rouge, on peut juste s’attendre à un appétit un peu plus mesuré, d’autant plus pour une auto à vocation économique.
  • La transmission automatique : la boîte CVT a les défauts de ses qualités. Dénuée d’à-coups et très souple en ville, elle oblige le moteur à monter dans les tours sur la route.
  • Le comportement peu dynamique : elle n’a pas été conçue pour cela, elle privilégie le confort. Si cela ne vous convient pas, dirigez-vous vers une Renault Clio V.

Budget

Achat / Cote :

La Dacia Sandero étant un vrai succès commercial, le choix en seconde main est confortable, vous n’aurez donc pas besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour dénicher la version convoitée. En revanche, les prix de cette auto restent soutenus. À l’heure où laquelle nous écrivons ces lignes, plus de 3 300 annonces sont en ligne sur le site de La Centrale (même groupe que Caradisiac).

L’offre débute à 7 500 €, mais ne vous attendez pas au grand luxe à ce prix. Il s’agit de la version de base, SCe de 65 ch Essential, datant de 2021 et affichant environ 80 000 km. Pour 2 000 € supplémentaires, vous pouvez prétendre à la déclinaison TCe 90 ch Confort, nettement plus à son aise sur la route et mieux équipée.

Quant à la Sandero GPL, l’Eco-G, qui représente environ 35 % de l’offre, la mise de départ s’élève à 9 000 €, en contrepartie d’un kilométrage plus élevé : 150 000 km. Un budget de 10 500 € est nécessaire pour descendre sous la barre des 100 000 km. Si vous n’êtes pas attaché à la déclinaison Stepway, la Sandero « normale » n’est pas beaucoup moins chère en annonce, mais une négociation est envisageable.

Consommation :

Sans être la dernière de la classe, la Sandero n’est pas totalement exemplaire en la matière. Si on excepte la mécanique de base SCe de 65 ch capable de se contenter de 6 l/100 km en moyenne, les autres moteurs sont plus énergivores. Le bloc TCe de 90 ou 110 ch peut se limiter de 6,9 l, voire moins en ayant le pied léger. Quant à l’Eco-G, le plus économe du lot grâce au prix du GPL à la pompe, il faut compter environ 7,5 l/100 km.

Assurance :

Voici un budget pour lequel la Sandero ne va pas vous ruiner. Elle se révèle par exemple 7 % plus économe qu’une Renault Clio équivalente. L’écart est moins significatif face à une Peugeot 208 (5 %) ou une Volkswagen Polo (2 %), mais elle reste avantagée.

Prix des pièces :

La marque roumaine est avant tout connue pour son aspect économique, et les pièces de rechange en font partie. Selon notre panier de pièces, la Sandero se situe entre 10 et près de 25 % moins chères que ses concurrentes. À noter qu’il existe également une réelle différence avec la Renault Clio.

Entretien :

Dacia recommande d’effectuer une vidange chaque année ou tous les 20 000 km. Ses moteurs étant de petite cylindrée, la quantité d’huile nécessaire reste raisonnable, ce qui limite le prix. Bonne nouvelle, tous les moteurs sont équipés d’une chaîne de distribution, pas de courroie à remplacer à ce niveau. Enfin, le tarif de la main-d’œuvre se situe dans la fourchette basse.

Fiabilité

Description :

La marque roumaine jouit d’une réputation de fiabilité justifiée. En reprenant des organes déjà éprouvés au sein du groupe, elle limite la casse dans ce domaine. La Sandero est épargnée par les pannes lourdes (Injecteurs, casse moteur…), mais elle n’évite pas certains pépins, notamment d’ordre électronique. Le niveau général reste très bon malgré tout.

Pannes lourdes ou immobilisantes :

  • Rien à signaler à ce chapitre

Autres pannes ou faiblesses :

  • Turbo : un jeu excessif de l’actionneur de la soupape de décharge du turbo provoque des bruits et/ou des vibrations. L’actionneur doit alors être remplacé.
  • A-coups : sur la version GPL, des à-coups à froid peuvent survenir lors du fonctionnement au gaz, sans conséquences particulières.
  • Boîte de vitesses : sur la transmission manuelle, il se peut que les passages de rapport accrochent. Le remplacement de la tringlerie règle le problème.

Aspect extérieur :

  • Peinture : certains propriétaires se plaignent de la qualité de la peinture, jugée trop fragile.

Finition intérieure :

  • Bruits de mobilier : si la qualité de la finition s’améliore au fil des générations, la Sandero n’est pas épargnée par les rossignols qui apparaissent avec le temps.

Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord :

  • Ordinateur de bord : les messages qui s’affichent ne sont pas rares, et multiples : batterie, ESP, éclairage à contrôler. Certaines mises à jour résolvent le problème.
  • Système multimédia : malgré sa simplicité, il connaît quelques bugs comme l’apparition d’un écran noir, déconnexion du bluetooth et du CarPlay, lenteurs…
  • Ventilation : le système peut se bloquer en diffusant uniquement de la chaleur.
  • Vitres électriques : des pannes précoces des lève-vitres, surtout à l’arrière, surviennent.

Rappel de rectification en concession :

  • Novembre 2023 : sur les versions GPL produites entre février et juillet 2023, un mauvais soudage du réservoir de gaz de pétrole liquéfié peut entraîner le rejet de gaz dans l’habitacle, créant ainsi un risque d’incendie.
  • Octobre 2021 : sur les versions 1.0 SCe 65 ch assemblées entre février 2020 et septembre 2021, une fuite de carburant est possible au niveau du système haute pression de l’injection, ce qui peut provoquer un incendie par projection de carburant sur les parties chaudes du moteur.
  • Août 2021 : le fil de gâche de verrouillage du capot avant peut être défectueux sur les modèles produits entre septembre 2020 et janvier 2021. Cela pourrait conduire à l’ouverture du capot pendant la conduite, augmentant ainsi le risque d’accident.

Meilleures versions

En Biocarburant essence : III STEPWAY 1.0 ECO-G 100 CONFORT

Cette Sandero allie l'économie d'usage de GPL et le confort au quotidien grâce à un équipement plutôt complet. De plus, cette version est particulièrement répandue sur le marché de l'occasion.
Commercialisation : 2022
Puissance fiscale : NC
Puissance réelle : 101 ch
Emission de CO2 : NC
note :
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

En Essence : III 1.0 TCE 90 CONFORT

Moins recherchée que le duo motorisation GPL/version Stepway, cette Sandero est tout aussi recommandable et peut s'afficher un peu moins cher.
Commercialisation : 2022
Puissance fiscale : NC
Puissance réelle : 92 ch
Emission de CO2 : NC
note :
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
18  

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Avis Dacia Sandero 3

9,6 /20

Sandero 3 III 1.0 TCE 90 CONFORT (2021)

Par  le 26/11/2023

pas de chance 2 mois apres achat probleme sos, une annee apes le signalement enfin la reparation (juin 2022à mais pas de chance novembre 2022 a nouveau sos defectuex rentrer au garage a la sortie 1h apres toujour sos défectueux retour garge 1 semaine apres a la reprise de mon vehicule plus de rario ni main libre nombreuse piece a remplacer ????Si sela prend encor 1 annee pour reparer !!!!!!!!!

11 /20

Sandero 3 III 1.0 TCE 90 CONFORT (2021)

Par §Leo853Xz le 18/10/2023

Véhicule acheté neuf en Janvier 2021. La peinture est plutôt fragile les moindres petit gravillons laissent des traces sur la peinture. Je roule environ 20,000KM / an (moins cette année 2023) la moitié à la campagne et sur autoroute, l'autre moitié dans Paris. Si la voiture est très à l'aise sur les routes de campagne, sur l'autoroute à 130 les bruits d'air induits par les rétroviseurs sont insupportables sur les longs trajets. Dans Paris et dans les bouchons la voiture est agréable à conduire et la direction sur assistée améliore le confort, mais détériore le ressenti de la route. Passons au choses qui fâchent... Ne comptez pas utiliser la connectivité Apple Car play si vous avez un iPhone plus recent que l'iPhone 11. Après ils ne sont plus compatibles. Pour la connectivité Android Auto cette dernière se déconnecte de façon intempestives c'est vraiment inutilisable. Le bluetooth quand à lui fonctionne normalement pour la musique et les appels en solution de repli face à l'apple car play qui ne marche pas. L'option carte mains libres est inutile puisque que la voiture ne s'ouvre pas à l'approche. Obligé de sortir la carte du fond de la poche. Peu utile. En 3ans et 50,000km parcourus, j'ai rencontré de nombreux problèmes qui ont envoyer la voiture au garage. Changement de la boite de vitesse à 500km. Changement du moteur à 3000km. Problèmes électroniques en pagaille tout les 5000km qui emmènent la voiture au garage 3 ou 4 jours à chaque fois. La direction à été changée ainsi que volant dont les commandes ne fonctionnaient plus. Niveau consommation le véhicule réclame 8,5L/100km en conduite mixe. 9L à 10L dans Paris dans les bouchons et jusqu'a 5L et quelques sur autoroute à 110 au régulateur en mode éco. Hormis les soucis de fiabilité et une consommation un peu élevée au regard des prestations délivrées par le véhicule, le véhicule pourrait être bien si toutes les options achetées fonctionnaient.

15,2 /20

Sandero 3 III 1.0 SCE 65 ACCESS (2021)

Par jeamtm le 14/06/2023

Dans la lignée des SANDERO de bases dont les prix débutait à 5990€ à l'époque contre 8990€ de nos jours.Constat : excellente voiture à tout faire sur la base de CLIO V ( chassis plus moderne que le DUSTER ).Confort : bon avec des sièges confortables bien que manque de maintient, insonorisation honnête et faible bruit de roulement, les 5 places ont des appuis têtes, diamètre volant assez grandTenue de route : pas de dynamisme mais sur sur les appuis, 1ere monte en pneu CONTINENTAL très bien, pneu taille haute donc bon amortissement, calibrage direction assisté électrique bon mais légerement floue au milieuPerformance : vu le poids léger, le SCE 65 est largement suffisant, il y a uniquement dans les grosses cotes sur voie rapide où il faut rétrograder ( le moteur monte volontiers dans les tours ), boite et embrayage très bien très agréableEspace à Bord : coffre OK, très bonne habilité arrière ( jambe et largeur coude, 3 enfants loges à l'aise même avec 2 réhausseurs basiques )Consommation : 4.6l à 80 sur le plat, sur autoroute à 130 environ 5.6-5.8l, hyper économique, tolérant à l'E85 ( pendant les ruptures ajout de 20l sans soucis sur un réservoir de 50l ), super autonomie du gros réservoir de 50l = 900 et parfois 1000kmEquipement : on est plus dans la DACIA de base avec les phares sont à LED de série ( code uniquement - mieux qu'un 5008!!! - excellente portée des phares la nuit ), appel d'urgence ( sisi ), des vitres électrique à l'avant ( pas de commande passager pour le conducteur... ), support smartphone+prise USB. On a perdu les pare-chocs peint et les enjoliveur plein de la SANDERO 2, idem pour le bleu navy uniquement blanc. J'aurais bien aimé le verrouillage centralisé au lieu des vitres électriques, une banquette 1/3-2/3 en option aussiRévision annuelle à 130€ en province, RAS en 18mois et 20000kmBref un hyper bon plan avec une garantie 3ans/100000lm

18,6 /20

Sandero 3 III 1.0 SCE 65 CONFORT (2020)

Par §cob857Ei le 29/03/2023

Alors acheter une voiture pas encore sortie m'as fait un peu peur pendant le confinement mais quelle voiture formidable. Oui formidable car c'est une voiture entrée de gamme si vous comparer à une série 1 vous serez déçu mais c'est normal il faut comparer le comparable que ça soit en gamme ou en prix. Il faut savoir que je l'ai eu dans les premiers en France c'est à dire que beaucoup de problèmes que j'ai pu rencontrer, on était corrigé par des rappels constructeurs et pour avoir une autre neuve depuis 1 mois ces problèmes sont corrigés. Le confort est présent, un look plutôt sport et très agréable conduite. En finition confort l'intérieur est sobre et design. C'est une très bonne voiture et pour avoir comparer à une clio V et une micra, les différences sont très minces et l'argument du prix l'a emporté. Cette sandero n'est pas en retard au niveau de la conception par rapport à ces concurrentes et même fais preuve d'innovations (utilisation de tissu sur la planche de bord) ou reprends des éléments de la clio comme le levier de vitesse ou la clim du captur/dusterC'est une voiture très pratique à mettre dans toutes les mains avec pleins d'option (freinage d'urgence assisté, apple carplay, regu et limitateur de vitesse)Je pense que si vous lisez ce commentaire c'est pour savoir si le moteur est assez puissant alors honnêtement ce n'est pas un foudre de guerre mais il convient parfaitement j'ai traversé les pyrénnées et le massif centrale avec la voiture chargée pour les vacances avec ma compagne sans problème (et ma compagne remplis le coffre hein). Le seul défaut c'est qu'il s'agit d'une boite 5 donc à 130 le régime est un peu élevé mais cohérent pour avoir de la reprise. De 0 à 90 km vous allez partir, atteindre le 110 sans soucis, le 130 sera atteint avec un peu de temps. Mais vous ne sentirez jamais le moteur comme en manque ou en retard. Ce n'est pas un modèle sport mais c'est qu'il fait cette voiture, le best seller des derniers trimestres

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