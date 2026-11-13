Pourquoi la fiabilité de la Dacia Sandero n'est pas exempte de tout reproche
Dates clés
- Décembre 2020 : commercialisation de la berline et de la Stepway
- Août 2022 : adoption du nouveau logo
- Janvier 2026 : lancement de la version restylée
En bref
Après deux générations à succès, lancées respectivement en 2007 et 2012, ce troisième opus n’a d’autre choix que de connaître le même destin. La recette reste donc similaire, reprendre des éléments techniques déjà existants afin de contenir les coûts tout en améliorant tous les critères : l’insonorisation, le confort, la présentation, les équipements ou encore le design.
Dernier point essentiel, conserver des tarifs très attractifs. Ce qui n’a pas vraiment été le cas, en l’espace de cinq ans, ils ont grimpé de 50 % ! Pour le reste, le contrat est rempli. La Sandero s’améliore en tous points et remplit toutes les fonctions que l’on attend d’une voiture, sans en faire de trop.
De plus, Dacia a eu la bonne idée de reconduire la version Stepway, qui ajoute un aspect baroudeur parfaitement dans l’air du temps. La marque aurait eu tort de se priver d’une version qui connaît un véritable succès. Même constat pour la version GPL qui permet de réelles économies à l’usage, d’autant plus que la concurrence est absente sur ce créneau.
Afin de séduire une clientèle aussi large que possible, Dacia n’oublie pas les autres variantes : Sce 65, TCe 90, TCe 110, boîte manuelle ou à variation continue (CVT), ainsi que plusieurs finitions (Access, Essentiel, Confort puis Expression…).
À l’occasion du Mondial de l’auto 2022, toute la gamme Dacia change de visage avec l’adoption d’un nouveau logo. Ce dernier s’accompagne d’une calandre revue et d’un lettrage « Dacia » sur le hayon de coffre.
Cette évolution ne remet pas en cause le restylage en ce début d’année. Signature lumineuse en forme de T inversé, feux arrière redessinés, calandre inédite, boucliers revus, les évolutions ne sont pas si timides. L’intérieur profite de nouveaux tissus, d’un volant redessiné, d’équipements plus technologiques (combiné d’instrumentation de 7 pouces, écran tactile de 10 pouces…) et de certaines aides à la conduite devenues obligatoires.
Sous le capot, les puissances sont à la hausse (TCe 100 ch et Eco-G de 120 ch) et la motorisation Hybrid de 155 ch fait son apparition.
Caradisiac a aimé
- La version GPL
- Le volume habitable
- Le niveau d’équipements décent
- Le look de la version Stepway
- La fiabilité générale
Caradisiac n'a pas aimé
- Quelques pépins à signaler
- L’insonorisation
- La consommation
- La transmission automatique
- Le comportement peu dynamique
Nos versions préférées
- III STEPWAY 1.0 ECO-G 100 CONFORT
- III 1.0 TCE 90 CONFORT
Qualités et défauts
Ce qui peut vous tenter
- La version Eco-G (GPL) : par les temps qui courent, s’offrir une auto qui s’abreuve d’un carburant facturé moins d’un euro le litre est très séduisant. Il faut juste garder en tête que la consommation augmente de 25 % avec ce gaz. De plus, cette Sandero peut toujours fonctionner à l’essence.
- Le volume habitable : malgré son gabarit compact (4,10 m de long), elle offre un bel espace intérieur. Les passagers arrière voyageront dans de bonnes conditions. Cet avantage ne s’obtient pas en contrepartie du coffre, qui cube 328 litres. On peut juste lui reprocher un seuil de chargement un peu haut.
- Le niveau d’équipements décent : écran multimédia avec réplication du smartphone, allumage automatique des phares, carte d’accès et démarrage mains libres ou encore caméra de recul, la Sandero propose l’essentiel, à condition de monter en gamme.
- Le look de la version Stepway : avec ses barres de toit, ses boucliers spécifiques ou encore ses arches de roue en plastique noir, elle reprend les codes des SUV et cela plaît : elle représente près de 40 % des annonces.
- La fiabilité générale : fidèle à la réputation de la marque, la Sandero est épargnée par les gros soucis qui nécessitent une immobilisation et souvent de remplir un chèque conséquent.
Ce qui peut faire hésiter
- Quelques pépins à signaler : elle n’est pas totalement à l’abri des soucis, notamment électroniques. Rien de grave au demeurant, mais cela peut devenir agaçant au quotidien.
- L’insonorisation : malgré des améliorations, cela n’a jamais été le point fort de l’auto. Cela ne se ressent guère lors des petits trajets, c’est nettement moins le cas après six heures d'autoroute.
- La consommation : elle ne mérite pas un carton rouge, on peut juste s’attendre à un appétit un peu plus mesuré, d’autant plus pour une auto à vocation économique.
- La transmission automatique : la boîte CVT a les défauts de ses qualités. Dénuée d’à-coups et très souple en ville, elle oblige le moteur à monter dans les tours sur la route.
- Le comportement peu dynamique : elle n’a pas été conçue pour cela, elle privilégie le confort. Si cela ne vous convient pas, dirigez-vous vers une Renault Clio V.
Budget
Achat / Cote :
La Dacia Sandero étant un vrai succès commercial, le choix en seconde main est confortable, vous n’aurez donc pas besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour dénicher la version convoitée. En revanche, les prix de cette auto restent soutenus. À l’heure où laquelle nous écrivons ces lignes, plus de 3 300 annonces sont en ligne sur le site de La Centrale (même groupe que Caradisiac).
L’offre débute à 7 500 €, mais ne vous attendez pas au grand luxe à ce prix. Il s’agit de la version de base, SCe de 65 ch Essential, datant de 2021 et affichant environ 80 000 km. Pour 2 000 € supplémentaires, vous pouvez prétendre à la déclinaison TCe 90 ch Confort, nettement plus à son aise sur la route et mieux équipée.
Quant à la Sandero GPL, l’Eco-G, qui représente environ 35 % de l’offre, la mise de départ s’élève à 9 000 €, en contrepartie d’un kilométrage plus élevé : 150 000 km. Un budget de 10 500 € est nécessaire pour descendre sous la barre des 100 000 km. Si vous n’êtes pas attaché à la déclinaison Stepway, la Sandero « normale » n’est pas beaucoup moins chère en annonce, mais une négociation est envisageable.
Consommation :
Sans être la dernière de la classe, la Sandero n’est pas totalement exemplaire en la matière. Si on excepte la mécanique de base SCe de 65 ch capable de se contenter de 6 l/100 km en moyenne, les autres moteurs sont plus énergivores. Le bloc TCe de 90 ou 110 ch peut se limiter de 6,9 l, voire moins en ayant le pied léger. Quant à l’Eco-G, le plus économe du lot grâce au prix du GPL à la pompe, il faut compter environ 7,5 l/100 km.
Assurance :
Voici un budget pour lequel la Sandero ne va pas vous ruiner. Elle se révèle par exemple 7 % plus économe qu’une Renault Clio équivalente. L’écart est moins significatif face à une Peugeot 208 (5 %) ou une Volkswagen Polo (2 %), mais elle reste avantagée.
Prix des pièces :
La marque roumaine est avant tout connue pour son aspect économique, et les pièces de rechange en font partie. Selon notre panier de pièces, la Sandero se situe entre 10 et près de 25 % moins chères que ses concurrentes. À noter qu’il existe également une réelle différence avec la Renault Clio.
Entretien :
Dacia recommande d’effectuer une vidange chaque année ou tous les 20 000 km. Ses moteurs étant de petite cylindrée, la quantité d’huile nécessaire reste raisonnable, ce qui limite le prix. Bonne nouvelle, tous les moteurs sont équipés d’une chaîne de distribution, pas de courroie à remplacer à ce niveau. Enfin, le tarif de la main-d’œuvre se situe dans la fourchette basse.
Fiabilité
Description :
La marque roumaine jouit d’une réputation de fiabilité justifiée. En reprenant des organes déjà éprouvés au sein du groupe, elle limite la casse dans ce domaine. La Sandero est épargnée par les pannes lourdes (Injecteurs, casse moteur…), mais elle n’évite pas certains pépins, notamment d’ordre électronique. Le niveau général reste très bon malgré tout.
Pannes lourdes ou immobilisantes :
- Rien à signaler à ce chapitre
Autres pannes ou faiblesses :
- Turbo : un jeu excessif de l’actionneur de la soupape de décharge du turbo provoque des bruits et/ou des vibrations. L’actionneur doit alors être remplacé.
- A-coups : sur la version GPL, des à-coups à froid peuvent survenir lors du fonctionnement au gaz, sans conséquences particulières.
- Boîte de vitesses : sur la transmission manuelle, il se peut que les passages de rapport accrochent. Le remplacement de la tringlerie règle le problème.
Aspect extérieur :
- Peinture : certains propriétaires se plaignent de la qualité de la peinture, jugée trop fragile.
Finition intérieure :
- Bruits de mobilier : si la qualité de la finition s’améliore au fil des générations, la Sandero n’est pas épargnée par les rossignols qui apparaissent avec le temps.
Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord :
- Ordinateur de bord : les messages qui s’affichent ne sont pas rares, et multiples : batterie, ESP, éclairage à contrôler. Certaines mises à jour résolvent le problème.
- Système multimédia : malgré sa simplicité, il connaît quelques bugs comme l’apparition d’un écran noir, déconnexion du bluetooth et du CarPlay, lenteurs…
- Ventilation : le système peut se bloquer en diffusant uniquement de la chaleur.
- Vitres électriques : des pannes précoces des lève-vitres, surtout à l’arrière, surviennent.
Rappel de rectification en concession :
- Novembre 2023 : sur les versions GPL produites entre février et juillet 2023, un mauvais soudage du réservoir de gaz de pétrole liquéfié peut entraîner le rejet de gaz dans l’habitacle, créant ainsi un risque d’incendie.
- Octobre 2021 : sur les versions 1.0 SCe 65 ch assemblées entre février 2020 et septembre 2021, une fuite de carburant est possible au niveau du système haute pression de l’injection, ce qui peut provoquer un incendie par projection de carburant sur les parties chaudes du moteur.
- Août 2021 : le fil de gâche de verrouillage du capot avant peut être défectueux sur les modèles produits entre septembre 2020 et janvier 2021. Cela pourrait conduire à l’ouverture du capot pendant la conduite, augmentant ainsi le risque d’accident.
Meilleures versions
En Biocarburant essence : III STEPWAY 1.0 ECO-G 100 CONFORT
En Essence : III 1.0 TCE 90 CONFORT
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