Pourquoi la fiabilité de la Dacia Sandero n'est pas exempte de tout reproche

En bref

Après deux générations à succès, lancées respectivement en 2007 et 2012, ce troisième opus n’a d’autre choix que de connaître le même destin. La recette reste donc similaire, reprendre des éléments techniques déjà existants afin de contenir les coûts tout en améliorant tous les critères : l’insonorisation, le confort, la présentation, les équipements ou encore le design.



Dernier point essentiel, conserver des tarifs très attractifs. Ce qui n’a pas vraiment été le cas, en l’espace de cinq ans, ils ont grimpé de 50 % ! Pour le reste, le contrat est rempli. La Sandero s’améliore en tous points et remplit toutes les fonctions que l’on attend d’une voiture, sans en faire de trop.



De plus, Dacia a eu la bonne idée de reconduire la version Stepway, qui ajoute un aspect baroudeur parfaitement dans l’air du temps. La marque aurait eu tort de se priver d’une version qui connaît un véritable succès. Même constat pour la version GPL qui permet de réelles économies à l’usage, d’autant plus que la concurrence est absente sur ce créneau.



Afin de séduire une clientèle aussi large que possible, Dacia n’oublie pas les autres variantes : Sce 65, TCe 90, TCe 110, boîte manuelle ou à variation continue (CVT), ainsi que plusieurs finitions (Access, Essentiel, Confort puis Expression…).



À l’occasion du Mondial de l’auto 2022, toute la gamme Dacia change de visage avec l’adoption d’un nouveau logo. Ce dernier s’accompagne d’une calandre revue et d’un lettrage « Dacia » sur le hayon de coffre.



Cette évolution ne remet pas en cause le restylage en ce début d’année. Signature lumineuse en forme de T inversé, feux arrière redessinés, calandre inédite, boucliers revus, les évolutions ne sont pas si timides. L’intérieur profite de nouveaux tissus, d’un volant redessiné, d’équipements plus technologiques (combiné d’instrumentation de 7 pouces, écran tactile de 10 pouces…) et de certaines aides à la conduite devenues obligatoires.



Sous le capot, les puissances sont à la hausse (TCe 100 ch et Eco-G de 120 ch) et la motorisation Hybrid de 155 ch fait son apparition.