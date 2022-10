La Dacia Sandero est devenue petit à petit, génération après génération, un véhicule parfaitement incontournable sur le marché français.

Depuis le début de l'année, l'actuelle 3e génération est même sur le podium des meilleures ventes de voitures en France, à la troisième marche, avec 46 000 exemplaires écoulés, contre 47 600 pour la Renault Clio et 67 800 pour la Peugeot 208.

dailymotion Mondial de Paris 2022 - Focus sur la Dacia Sandero : la voiture la plus vendue aux particuliers

Mais si l'on exclut de ces chiffres les ventes aux entreprises, on se rend compte que la Sandero est tout simplement la voiture la plus vendue aux particuliers. En effet, avec 39 100 ventes à des personnes comme vous en moi, elle devance très largement la 208 (24 600 exemplaires) et la Clio (22 150).

Et depuis les premières livraisons début 2021, ce sont 362 535 exemplaires qui ont trouvé preneur dans le monde, et 119 970 rien qu'en France.

Un véritable succès donc, qui ne doit rien au hasard. En effet, génération après génération, la Sandero s'est éloignée de son concept low-cost, tout en gardant des tarifs imbattables, même s'ils ont récemment beaucoup augmenté.

Déjà la deuxième génération faisait bien meilleur effet que la basique Sandero 1. Mais la 3e et actuelle génération a encore fait un bond qualitatif énorme, et s'est dotée d'équipements tout à fait modernes, que ne renierait pas un modèle généraliste d'il y a 10 ans.

Ainsi, le dessin est bien plus séduisant désormais, plus travaillé, moins lisse, et par exemple des signatures lumineuses en Y très reconnaissables. De plus, l'intégration du nouveau logo de la marque a été l'occasion de revoir le style de la face avant, du coup plus actuelle.

L'habitacle gagne en modernité, et sa qualité de fabrication, certes encore simple, s'éloigne grandement du low cost, avec par exemple des inserts en tissu moussé sur la planche de bord et les contreportes.

L'équipement, lui, comporte désormais en série ou en option l'accès et démarrage sans clé, la caméra de recul, l'alerte de véhicule dans l'angle mort, le freinage d'urgence automatique, la climatisation automatique, la réplication de smartphone sans fil, etc. De quoi proposer un package qui correspond à ce que l'on trouvait sur les modèles généralistes d'il y a quelques années, voire actuels. Et qui convenait à tous !

Sous le capot, la Sandero propose un 1.0 SCe 65 ch, un 1.0 TCe 90 ch et un bloc GPL 1.0 Eco-G 100 ch. La version Stepway, elle, fait l'impasse sur le SCe 65, mais propose en plus une version 110 ch du 1.0 TCe.

Sur la route, la Sandero se débrouille plutôt bien. Elle repose sur une plateforme de Clio. Et si elle est un peu moins bien insonorisée que sa cousine Renault, elle reste confortable, sûre, suffisamment performante au quotidien et sobre. La version GPL offre un coût d'usage très réduit.

Mais ce qui fait aussi et enfin la force et le succès de cette Sandero, ce sont ses tarifs. À partir de 10 990 € en version classique, et 13 390 € en Stepway.

Alors oui, ces prix ont augmenté régulièrement. Et il est loin le temps de la Sandero à 8 000 €. Mais malgré cela, c'est toujours imbattable sur le marché, par rapport aux prestations proposées.