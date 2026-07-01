En version hybride, la Dacia Sandero augmente ses prix, mais reste l’une des moins chères du marché

Après le Jogger, le Duster et le Bigster, c’est au tour de la Sandero de profiter (enfin) d’une déclinaison hybride. Sans surprise, elle en reprend la chaîne de traction avec le bloc quatre cylindres 1.8 de 109 ch associé à deux électromoteurs pour une puissance cumulée de 155 ch, et une batterie de 1,4 kWh de capacité. La boîte de vitesses (à crabots) comprend quatre rapports dédiés au bloc thermique et deux autres pour l’électrique.

Avec une telle cylindrée et une puissance coquette, la Sandero pourrait s’apparenter à une petite sportive. Seulement, le but de cette mécanique est tout autre. Selon Dacia, elle « offre jusqu’à 80 % du temps de roulage en ville en tout électrique ». Cette Sandero, ainsi que la déclinaison Stepway, est homologuée pour une consommation de 4,2 l/100 km et des rejets de CO2 à partir de 96 g/km. Elle peut se targuer d’être à bonne distance du malus (à partir de 108 g).

2 150 € de plus que la version GPL

L’économie à la pompe demande toutefois un effort financier à l’achat. Disponible en finition Expression et Journey, la Sandero Hybrid 155 s’affiche respectivement à 19 900 et 20 900 €, soit 2 150 € de plus que l’Eco-G 120 BVA. Quant à la Stepway, l’écart est le même, mais elle est logiquement plus chère : 21 400 € en Expression et 22 400 € en Extreme.

Aussi économe en carburant qu’elle soit, notamment en ville, la pilule sera certainement difficile à faire passer face à une Sandero GPL dont le prix au litre du carburant ne dépasse pas 1 €. Dacia rappelle que les versions hybrides représentent 30 % de ses ventes à fin mai.

Quoi qu’il en soit, la Sandero hybride est la moins chère du marché, ou presque. La MG3 Hybrd + fait mieux (à partir de 18 990 €), mais la Toyota Aygo X, pourtant plus petite, va plus loin (à partir de 22 200 €) et la Renault Clio s’éloigne davantage (à partir de 24 600 €).