1. Comparatif - Dacia Sandero VS Citroën C3 : le prix n'est plus son seul argument

En renouvelant son modèle phare, Dacia a pris les précautions nécessaires : en offrir toujours davantage pour un prix toujours aussi contenu. Une recette bien connue, sauf que la Sandero a désormais le droit à de bien meilleurs ingrédients. Nouvelle plateforme, gabarit en hausse, technologie en progrès, performances honorables… La franco-roumaine a profité d’une sérieuse mise à jour avec l’arrivée de cette troisième génération. Pour autant, ses tarifs imbattables restent encore et toujours son meilleur argument.

dailymotion

De tel progrès pour un prix qui reste contenu : la Dacia Sandero est-elle devenue tout simplement la meilleure proposition du marché ? On peut se poser la question. Face à elle, une autre polyvalente aux prestations toujours dans le coup. Cette année, la Citroën C3 a bénéficié d’un très léger restylage. Mais elle continue de capitaliser sur ses points forts : une gueule d’ange et un confort de référence. Face à la Sandero, la petite française passerait presque pour un modèle premium. Arrive-t-elle à légitimer son surcoût ? Pour ce comparatif, nous avons choisi la plus accessible des C3 face à une Sandero plutôt « haut de gamme ». SI les fiches techniques sont proches, les prestations, elles, beaucoup moins.

Aspect pratique : un low cost bien dissimulé

En reléguant l’antique châssis de Clio 2 aux oubliettes, la Dacia Sandero fait un bon technologique dans la modernité. Basée sur une plateforme simplifiée de la Clio 5, elle en voit forcément ses proportions chamboulées. Moins frêle, elle gagne peu en longueur, mais 11 cm en largeur. Avec 4,09 m pour 1,85 m, elle fait désormais partie des gros gabarits du segment. De quoi proposer un intérieur pratique et spacieux. Un habitacle qui lui aussi n’a plus grand-chose à avoir avec le passé. Certes, l’ambiance reste noire et plutôt basique. Mais le dessin de la planche de bord et les plastiques durs à l’aspect plutôt robuste renforce une qualité perçue en nette hausse. Ça et là, les ingénieurs y ont disposé des commandes identiques à la Clio V (commodo, commandes de climatisation automatique). Et on a même le droit à quelques coquetteries comme ce bandeau texturé qui court le long de la planche de bord. Une réelle montée en gamme qui s’efforce de cacher les aspects low-cost de la franco-roumaine. Et c’est plutôt réussi. Par ailleurs, la simplicité de l’agencement permet de facto d’offrir une ergonomie toujours évidente.

En face, l’habitacle de la Citroën C3 flatte évidemment davantage la rétine. Le restylage n’a pas révolutionné l’ambiance (quelques nouveaux matériaux, un nouvel écran tactile), mais l’atmosphère ludique du mobilier fait toujours son petit effet. Si une majorité de plastiques durs ont trouvé place à bord, l’accastillage et les inserts décoratifs rehaussent habilement le tout. L’avantage du mainstream face au low-cost…

La petite aux chevrons en également profité pour réutiliser à son compte les fameux sièges Advanced Confort, encore plus confortable grâce à une mousse d’assise encore plus moelleuse. En revanche, l’habilité, certes moyenne pour la catégorie, est ici en retrait face à celle de sa rivale. En effet, la Sandero, plus costaude aux entournures, propose un habitacle plus spacieux, notamment à l’arrière. Sa banquette offre nettement plus d’espace aux jambes et trois personnes peuvent décemment prendre place.

Si la Citroën offre évidemment un confort d’assise bien meilleur, à noter que la place centrale à bord de la Sandero est loin d’être inconfortable. Assez rare pour le préciser. Enfin côté coffre, la Dacia embarque 330 litres de bagages, contre 300 pour la Citroën. Dans cette finition Confort, la Sandero propose en option un plancher de coffre amovible. Pratique pour rendre le plancher parfaitement plat en rabattant les sièges.

Pratique Dacia Sandero TCE 90 Confort Citroën C3 Puretech 83 Feel Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,2 /20 12,4 /20 Explication des critères de notation

Équipement : imbattable Sandero

Pour contenir les tarifs de la C3 face à la très abordable Sandero, nous avons décidé de confronter la finition haut de gamme Confort de cette dernière face au deuxième échelon de la petite française (Feel). En prix catalogue, et dotée de son petit moteur Puretech de 83 ch, la C3 est déjà nettement plus chère puisqu’elle est affichée à 16 500 €, contre seulement 12 690 € pour la Sandero motorisée par le TCe 90 ch. Et à ce tarif, la Dacia en offre déjà « beaucoup ». Feux de jour à LED, radar de recul, rétroviseurs dégivrant, feux automatique et détecteur de pluie, régulateur de vitesse, freinage automatique d’urgence et écran tactile de 8 pouces sont fournis de série. De son côté, la Citroën réplique par une dotation plus technologique indisponible sur sa rivale, comme l’alerte de franchissement de ligne ou la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Côté option, la liste est plutôt simple sur la Dacia : 400 € pour la caméra de recul et le radar de stationnement avant, 200 € pour l’accès et le démarrage sans clé, 240 € pour la climatisation automatique, 300 € pour le GPS avec cartographie Europe. Et c’est là que le bât blesse pour la Citroën. Pour pouvoir cocher les options équivalentes, il faut monter en gamme. Une progression contraignante qui oblige, pour égaler la Dacia, à opter pour le haut de gamme Shine facturé 19 050 €. Et même à ce tarif, il faudra débourser 250 € pour la caméra de recul, 200 € pour le Pack Safety (freinage automatique d’urgence, attention conducteur, commutation feux de route automatique, alerte risque collision), 100 € pour les vitres arrière électriques (!), 400 € pour le radar de stationnement avant avec détecteur d’angle mort, et 350 € pour l’accès et le démarrage sans clé… Un tarif qui dépasse donc les 20 000 €, quand une Dacia Sandero Confort full options reste sous les 15 000 €…

Rapport prix/équipements Dacia Sandero TCE 90 Confort Citroën C3 Puretech 83 Feel Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 14 /20 13,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : la Sandero enfonce le clou

Le positionnement de la Dacia lui confère un avantage sans pareil. À équipement équivalent, la Sandero est donc plus de 5 000 € moins chère. Elle se paye également le luxe de consommer moins pour des performances supérieures (voir chapitre suivant). Elle enfonce le clou avec une garantie de 3 ans (ou 100 000 km), contre 2 ans (ou kilométrage illimité) pour la Citroën. À moins d’être un très gros rouleur, c’est un vrai plus. À noter cependant que les remises sont quasi inexistantes dans les concessions Dacia. À l’inverse, chez Citroën, la C3 entame la deuxième partie de sa carrière. Les négociations sont ouvertes.