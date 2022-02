Près d’1, 70 € le litre de sans plomb, 1, 60 € le litre de gazole. Les temps sont durs, très durs pour les automobilistes. Face à la flambée des carburants, peu d’alternatives s’offrent à eux. L’électrique ? Oui mais la mise de départ est conséquente et l’autonomie est inférieure. Ce sont bel et bien les ventes de carburants alternatifs qui décollent. Des solutions viables immédiatement. L’E85 et le GPL séduisent de plus en plus les Français. Les ventes de voiture converties ont bondi d’en moyenne de 30% en 2021. Et pour cause : le prix à la pompe est près de deux fois moins cher.

dailymotion GPL vs E85 : le match des carburants alternatifs

En 2021, poussée par la crise des carburants et l’homologation des kits additionnels la demande à la pompe en Superéthanol a explosé de 20%. C’est encore plus impressionnant pour la demande en GPL qui a fait un bond de +35% sur la même période. Certes les volumes sont moins conséquents par rapports aux carburants traditionnels, mais ces chiffres témoignent de la demande croissante des Français pour ce type de véhicules.

Et cette demande, seules quelques marques sont capables d’y répondre. A commencer par le groupe Renault et sa marque star Dacia, qui a fait s’envoler (+180%) les immatriculations de voitures GPL en 2021. En effet, la marque roumaine a vendu, à elle seule, 36 175 modèles motorisés avec ce carburant. Une tendance également présente sur le marché de l’occasion où les immatriculations de voitures GPL ont doublé.

Pour l’E85, c’est la marque américaine Ford qui ramasse les fruits d’une stratégie élaborée voilà 15 ans. La marque à l’Ovale propose cette année une gamme complète de véhicules flexifuel. Allant de la citadine au gros SUV. A un autre niveau de prix plus élevé le groupe Jaguar/Land Rover propose aussi quelques modèles compatibles à l’E85. Sur les deux derniers mois de l’année 2021, les véhicules compatibles à l’E85 représentaient près de 70% des motorisations de la marque en France.

E85 : avantages et inconvénients

L’E85 présente de nombreux avantages financiers. Tout d’abord, c’est le carburant le moins cher à la pompe. Grâce à une défiscalisation, son coût est à l’heure actuelle de 0,76 €/litre* en moyenne. A cela il faut ajouter d’autres avantages non négligeables comme la gratuité de la carte grise dans la plupart des départements, l’obtention d’un disque vert (qui offre un stationnement gratuit pendant deux heures sur des zones de stationnement payantes), l’absence de malus écologique (les véhicules E85 bénéficient d’un abattement de 40% sur les taux de CO2 homologués), la vignette Crit’air 1 pour la plupart des véhicules neufs, la compatibilité avec d’autres carburants (SP95, SP98, SP95-E10) et la garantie constructeur préservée. Car ici, la conversion est réalisée par le constructeur. Si vous équipez votre voiture d’un boîtier E85, sachez que la garantie ne court plus. Autrefois rares, les stations distribuant de l’E85 se sont largement développées (+32%) ces dernières années, si bien qu’au 1 janvier 2022, l’on comptait 2 305 stations-services.

Le pouvoir calorifique du super éthanol est plus faible que celui de l’essence, ce qui signifie que son rendement est moins bon et qu’il engendre une surconsommation de l’ordre de 20 à 30 %. Malgré cette surconsommation, il reste encore très compétitif à l'utilisation. De quoi économiser plus de 450 € par an pour 13 000 km parcourus (la moyenne par voiture et par an en France), par rapport au SP95 E10.

L’alcool présent en plus grande quantité dans le Super éthanol se charge d’eau par condensation. L’eau s’accumule dans le réservoir ce qui accélère la corrosion des injecteurs. Cela provoque une perte d’étanchéité et la difficulté à démarrer le véhicule à froid. Toutefois, si la voiture a été conçue par le constructeur, la cartographie est adaptée aux saisons froides et le système d’alimentation, les durits et les sièges de soupape ont été adaptés directement en usine pour parer au pouvoir hydrophile de l’E85. Il l n’y a rien d’autre à faire que de remplir son réservoir avec de l’E85. Pour les kits, il vous faudra passer par un installateur agréé (cf page 3).

L’entretien d’une voiture convertie d’origine à l’E85 est similaire dans le prix et la fréquence à celui d’une voiture essence classique. Il en va de même pour le prix du contrôle technique.

GPL : avantages et inconvénients

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) se positionne comme le principal concurrent économique à l'E85. Il s’affiche (sur la même période) à un prix moyen à la pompe de 0,92 €/litre*. Et tout comme l'E85, il existe des véhicules neufs capables de fonctionner au GPL. Ces véhicules sont vendus au même prix que l’essence et disposent de deux réservoirs, un pour l’essence, un pour le gaz. Ce dernier offre une autonomie comprise entre 400 et 600 km en plus de l’autonomie procurée par le réservoir essence. A vous de basculer la carburation sur l’essence ou le GPL. Il offre une autonomie record, vous permettra aisément de dépasser les 1 000 km, ce que ne fournit pas l’E85.

Classés en Crit’Air 1 et ce quelle que soit leur date de première immatriculation, les véhicules GPL bénéficient de conditions de circulation privilégiées (ZFE). Et comme l’E85, il vous octroie la carte grise gratuite dans la plupart des départements. Un véhicule GPL affiche des émissions de CO2 en baisse de 20% par rapport à l’essence ce qui signifie que dans la plupart des cas ils ne sont pas soumis au malus écologique. Mais s’ils dépassent 128 g de CO2/km, depuis le 1 janvier 2022, ils n’y échapperont pas. A ce petit jeu l’E85 s’avère plus intéressant.

L'entretien d'un véhicule au GPL est identique à celui d'une voiture essence, avec en complément le nettoyage des filtres et une vérification des bougies d'allumage. Une révision est nécessaire tous les 20 000 kilomètres suivant la prescription du constructeur (ou installateur pour les kits). Toutefois, le contrôle technique est différent, plus complexe donc un peu plus coûteux d’en moyenne 30 € par rapport à l’E85. Les voitures GPL démarrent à l’essence avant de passer sur le réservoir de gaz. Il faut donc veiller à toujours avoir un peu de sans-plomb pour pouvoir démarrer, mais aussi faire en sorte que le carburant soit adapté à la saison. Sachez aussi qu’un véhicule GPL présente un volume de coffre inférieur car il faut loger la bonbonne. Généralement elle est positionnée à la place de la roue de secours. Un inconvénient inexistant pour l’E85. Comme l’E85, le GPL peut prétendre au disque vert qui offre un stationnement gratuit pendant deux heures sur des zones de stationnement payantes.

Enfin, il existe moins de stations distribuant du GPL par rapport à l’E85. On en compte actuellement 1 650 dans l’Hexagone ce qui signifie 1 station sur 7.



*prix constatés le 20/01/2022