Dossier - vidéo : Quelle énergie choisir pour votre nouvelle voiture en 2021 ?

Le marché français par énergie en 2020

Essence : 46,9 %

Diesel : 30, 6 %

Hybride : 10,3 %

Electrique : 6, 7 %

Hybride rechargeable : 4, 5 %

GPL : 1 %

E 85 : non significatif

GNV : non significatif

Hydrogène : non significatif



Une partie des Français a déjà entamé sa transition vers les nouvelles énergies. La preuve, les ventes d’hybrides et d’électriques explosent et représentent désormais 9% du marché. Mais cette transition ne se limite pas à ces voitures électrifiées, car en parallèle, les ventes de carburants alternatifs décollent aussi. L’E85 et le GPL, et dans une moindre mesure le GNV et l’hydrogène, connaissent un véritable plébiscite de la part des Français. Avec un argument choc : des prix imbattables. L’an dernier, les ventes de bioéthanol ont bondi de 85% dans l’Hexagone, notamment grâce à l’homologation de boîtiers de conversion. Sur la même période, le GPL que l’on pensait mort et enterré, a vu ses ventes redécoller (+ 455 %), portées par des marques comme Dacia et Fiat. Le GNV, méconnu en France et pourtant tout aussi attractif, fait les affaires des professionnels au même titre que l’hydrogène qui effectue ses grands débuts.

Toutes ces solutions rencontrent le même problème : des infrastructures microscopiques. Alors que nos voisins européens sont nombreux à développer ces solutions et notamment le GNV, la France n'a pas vraiment creusé jusqu'ici la piste des carburants alternatifs, pourtant moins polluants. Sur les 10 000 stations actuellement ouvertes en France, à peine un tiers en proposent. « Le challenge des prochaines années est donc de faire émerger simultanément les 4 principales filières énergétiques (électricité renouvelable, hydrogène vert, biogaz et biocarburants), en s’assurant de conserver autant que possible un équilibre entre offre et demande », explique GRDF, très engagé dans le développement du biogaz. Au travers de sa programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), l’Etat prévoit un déploiement ambitieux des points de distribution en carburants alternatifs. D’ici 2028, 400 à 1000 stations hydrogènes et jusqu’à 850 stations GNV compléteront la montée en puissance des biocarburants qui compteront pour 10% du volume de carburants distribués. Une chose est sûre, la filière ne peut que se développer.

Alors, vers quelle énergie se tourner lorsque l’on projette d’acheter une voiture neuve ? Nous avons conçu ce dossier "spécial énergie" pour vous permettre d'y voir plus clair et de faire le bon choix grâce à nos conseils. Suivez le guide, vous trouverez dans ce dossier 9 modules (essence, diesel, full hybride, hybride rechargeable, électrique, E85, GPL, GNV, hydrogène) incluant chacun une vidéo explicative, répertoriés par ordre d'importance sur le marché.